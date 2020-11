Si de folclore cuyano o rock se trata para hacer una serenata, el nombre de Daniel Giovenco resuena en los oídos de mucha gente y es que hace años, el cantautor sanjuanino impuso la forma de brindar música de manera exclusiva con el fin de recaudar fondos por una enfermedad de su hija pero en el marco de la pandemia por el coronavirus, Goivenco decidió reinventar esa idea nombrándola "Serenata virtual".

Se trata de una nueva metodología a través de diferentes plataformas tecnológicas pero con una particularidad, no es un recital donde acceden varias personas sino que es justamente una serenata para alguien en especial. "La idea es que esa persona sienta que le están cantando a ella y no sea una más del montón. Es un contacto directo y el cantor sabe a quién le canta, lo que no es algo anónimo y te hace sentir más cerca", expresó.

Con esa voz tranquila que lo caracteriza, Daniel enfatizó la importancia de hacer sentir a alguien especial en este contexto de pandemia, donde hay muchas personas aún aisladas. "Quería encontrar algo distinto a los shows presenciales y dar serenatas es una metodología más personal. Además, es una manera de sobrevivir que tienen los artistas y una ayuda económica en esta época", amplió.

Giovenco ha dictado talleres online como "Fábrica de Trovadores" pero la añoranza por tener conexión con el público, lo motivó a retomar las serenatas que lo caracterizan y la tecnología es su aliada para cumplir con su anhelo de compartir su música. "Yo hice la cuarentena muy rigurosamente porque respeto a los profesionales que no pueden quedarse en sus casas y deben cuidarnos. Entiendo, entonces, que nosotros debemos cuidarle la cama en el hospital a esa persona por si se enferma", dijo emocionado.

Daniel realizará las serenatas virtuales "a la gorra" con un piso de $300 y en su repertorio incluirá todo el material que él mismo ha creado en su carrera artística. "Necesitamos unos pesos pero respetando la delicada situación que atravesamos", destacó. La duración es de 20 minutos y podrá realizarse mediante Whatsapp, Zoom o Meet. Además, las contrataciones pueden hacerse al 2645810771 y en ese momento, se pacta día y horario.

Se trata de una manera más que encontró un artista para compartir su música con quienes lo deseen.