Carlos Hoffman, hermano del cantante

Tras el terrible accidente que sufrió Sergio Denis mientras estaba dando un show en el teatro Mercedes Sosa de Tucumán, el cantante está recuperándose lentamente en el hospital Ángel C. Padilla de aquella provincia.

El hermano del artista, Carlos Hoffmann, brindó detalles de la situación actual de Sergio: "Viene mejorando muy bien. Es lento pero va mejorando. Creo que en pocos días más estará preparado para que lo traigan a Buenos Aires y hacer la rehabilitación acá".

Además, contó que está permanentemente acompañado: "Estuve la primera semana con él. Por una cuestión particular, me tuve que quedar en Buenos Aires. Ahora su hija Bárbara está con él permanentemente y nos informa. Federico (el hijo del artista) también viaja y estuvo mi hermana".

"A los médicos les responde muy bien cuando hacen el ejercicio de que los siga con la vista, es decir, entiende lo que le dicen", dijo y agregó que todavía no puede hablar. "La rehabilitación va a ser larga. Tiene quebrados la clavícula, el omóplato y la costilla. Eso no es nada, el tema es el golpe en la cabeza. El golpe está en la zona de comprensión, del entendimiento del cerebro. Lo bueno es que notamos que él entiende. Si no lograra hacer algún movimiento que se le pide, estaría complicado, pero en todo respondió bien", finalizó en diálogo con Cadena 3.

Mientras interpretaba una canción en un show, Denis pisó mal y cayó a una fosa de más de tres metros de altura. El publico se acercó rápidamente a ver cómo estaba el artista y llamaron a una ambulancia. Desde allí fue derivado al hospital Padilla en un estado de salud gravísimo. Con el correr de los días y el accionar de los médicos, pudo salir adelante.