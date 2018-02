Sergio Denis estuvo en la mesa de Mirtha Legrand y habló del difícil momento que pasó en Paraguay en el año 2007, cuando estuvo 17 minutos sin signos vitales. Después de eso, lograron reanimarlo. Ahora, él reveló qué en ese lapso no vio la luz sino que tuvo una visión mucho más perturbadora.

"Vi un lugar de mucho miedo, oscuro negro, y lo puedo contar ahora porque a veces tenía miedo de que la gente pensara que estaba medio pirado cuando contaba esta historia", dijo. Y siguió: "La mitad de mi cuerpo estaba en un rectángulo, yo lo insultaba, para mí era el diablo. Había una ventana, era un horror".

Indicó entonces que recientemente vio en una serie que un personaje contaba una situación similar. "No vio ni la luz ni el lugar de paz, sino un rectángulo horrible. Tenía miedo. No quería volver ahí", explicó que decían en la ficción. Y lo relacionó con su experiencia: "Entonces lo que yo vi tenía una verdad".

Denis relató que pasó años difíciles, en los que tuvo que pagar muchas deudas. Algunas veces, por sus problemas con la voz, tuvo que devolver el cachet que le habían pagado. "La peleé y tenía la seguridad de que iba a hablar y cantar otra vez, y ahora saqué un disco", dijo.

Más tarde, confesó que en una oportunidad llamó a Mirtha Legrand para pedirle ayuda económica y enseguida se arrepintió y pidió disculpas. "Vos estabas dispuesta a ayudarme, yo lo sentí", le dijo a la diva. "Yo no lo quería contar, pasemoslo por alto", dijo ella, y cambió de tema.

Entonces, Nazarena Vélez, que también estaba en la mesa, no se quedó callada: "No lo pasemos por alto, porque lo mismo hizo conmigo cuando pasó lo de Fabián".

El cantante se quebró al recordar el momento. "Me pasó que era tan complicada la situación que pensé que nunca lo iba a poder devolver. En el momento en que lo estaba pidiendo te estaba pidiendo disculpas", dijo. Y Mirtha contestó: "Demoslo por olvidado. La vida ha sido muy generosa conmigo".

La conductora comentó también que en esa llamada Denis le dijo que 1. "Este hombre está loco", pensó ella en ese momento. Y ahora, al rememorarlo, le dijo: "Me halagaste. No me enojó pero me sorprendió".