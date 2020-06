Para sorpresa de todos en la mesa de “Almorzando con Mirtha Legrand”, Sergio Verón anunció que él y su pareja decidieron adoptar a dos hermanitas de 9 y 11 años. Con notable emoción, el reconocido nutricionista habló por primera vez de su vida privada y la familia que formó.

Con Juana Viale como anfitriona, el entrenador de “Cuestión de peso” abandonó por un momento el bajo perfil que siempre mantuvo y contó que está en pareja desde hace 12 años con Franco Verdoia, director de cine y teatro.

Incentivado por la eventual conductora y con los ojos brillosos por la emoción, dijo: “Trabajo mucho y nunca hablo de mi vida privada pero esta es una situación especial: voy a ser papá, vamos a ser papás, de dos nenas, dos hermanitas que son maravillosas, que van a la escuela primaria, y tienen entre 9 y 11 años”.

“Fue un proceso largo, y quisimos... no desde el ego de ser papás, sino desde el lugar que los niños y las niñas nos den esa posibilidad de formar una familia”, sostuvo sobre cómo llegaron a la decisión. “Fuimos al Consejo del Menor y la Familia y ahí nos sacamos un montón de mitos de la adopción en la familia, y vimos que todos quieren niños o niñas bebés, y hay una cantidad de adolescentes que están esperando una familia”, relató.

Para el profesional de la salud, “los niños te eligen a vos, y ellos eligen qué tipo de familia quieren, de papá y mamá, o dos papás o dos mamás, o mamá solo o papá solo”.

Sumando detalles del proceso por el que debieron pasar junto Franco, agregó que las chicas aún no han podido mudarse con ellas y mostró unas pulseritas que le habían regalado ellas. “Nos estamos juntando a tomar la merienda y a hacer las tareas del hogar, hacemos manualidades y pintamos. Ellas tienen años de vivir en ese hogar donde están sus compañeritos, su red de contención y hay que cumplimentar una cantidad de pasos para que todo esto sea de a poco”.

Verón comentó que las nenas ya le dicen “papá”, algo a lo que todavía se está acostumbrando: “Me dijeron: 'Cuando digamos papá en casa ¿quién va a venir?’ Y luego nos contaron: ‘Anoche estuvimos pensando y nos quedamos despiertas como hasta las 5 de la mañana y ya lo tenemos organizado, vos sos papi y él (Franco) es papá’”, narró entre risas.

“En este contexto, hay una cosa de higiene y cuidado… el primer día que las vimos quería abrazarlas y nos decían de chocar los puños o los codos... era tan distante, y en algún momento ellas les piden permiso en el oído a la asistente social si les podíamos dar un abrazo, entonces dije ‘no se los prohíban por favor’, a partir de eso se empiezan a dar una cantidad de situaciones que piden las niñas”, contó sobre la interacción que han tenido con las niñas en medio de la pandemia.

Sergio no pudo disimular su alegría al hablar de sus hijas: “Es tan lindo todo esto. Son dos niñas que te eligieron a vos que seas su familia y para mí es lo que vale, no pasa por tener el título de papá, que me encanta, sin ninguna duda te cambia la vida. Me imaginaba que debe ser igual a cuando el nene nació y te lo traen y lo tenés… esa sensación”, sumó.

Hasta el momento eran muy pocas personas las que sabían de la adopción y muchos se enteraron en el programa: “Todo fue muy lindo, trabajar con los equipos, pero son los miedos, decíamos ‘no digamos nada hasta que no esté concreto’ porque hay una parte legal que determina si vos estás apto para ahijar niñas o niños”.

“Se nos dio y estamos felices”, cerró, con una sonrisa de oreja a oreja.