En noviembre próximo, Gladis Contreras cumplirá un año frente al Teatro Nacional Cervantes, institución señera que ha sabido entablar buenos lazos con las provincias, incluida San Juan. De hecho, en el marco del programa Teatro Nacional Cervantes produce en el país, se estrenó la obra teatral "Y que todo arda", aún en cartelera (ver aparte). Este vínculo es el que la reconocida productora teatral independiente y gestora cultural oriunda de Santa Fe, también profesora de Artes Visuales, se ha propuesto profundizar, dándole continuidad a proyectos anteriores a su llegada y gestando nuevos, en paralelo con el desarrollo de la programación propia del coliseo. De esto dialogó con DIARIO DE CUYO.



- ¿Qué lugar ocupa el vínculo Cervantes-provincias en su gestión?



- Desde que asumí el 1 de noviembre de 2021 nos propusimos profundizar la federalización del Cervantes. De hecho El Cervantes produce en el país tiene ya varios años. Luego de la convocatoria y la selección, cada proyecto se desarrolla con equipo completo del lugar de donde es, no sólo artístico sino también técnico; con la producción del Cervantes, que los contrata para ensayos y funciones y los asiste en el lugar con nuestros productores. Nos interesa mucho que se pongan en relieve los hacedores de las provincias porque queremos que en cada una se trabaje profesionalmente como se hace en el Cervantes, artística y económicamente.



- ¿Federalizar no es sólo "llevar" espectáculos?



- Así es, acá el espectáculo se genera desde cero y con gente del lugar, e insisto en esto porque además genera un derrame cultural y económico, ya que no sólo trabaja el artista, sino el negocio que vende las telas para el vestuario, el señor que vende las maderas para la escenografía... Es un programa que nos gusta mucho y hace unos días cerró la convocatoria para el Produce 2023, con unos cien inscriptos de casi todo el país. Y en esta línea de federalizar, largamos recientemente la Red Federal de Salas, en conjunto con el Ministerio de Cultura de la Nación. Es un programa nuevo destinado a todas las salas oficiales, no independientes, sobre todo las de localidades pequeñas o alejadas, para que puedan pedir subsidios de equipamiento o infraestructura. Y una vez que estén en condiciones, se hará otra convocatoria para circulación de espectáculos. Estas salas también se pueden anotar para recibir capacitaciones, por ejemplo iluminación, accesibilidad, producción, etc.; porque en el Cervantes tenemos un personal muy capacitado que es parte del staff, gente con tanta experiencia que es bueno aportarla...



- De paso, conocer también cómo se trabaja en las provincias, que exista intercambio...



- Justamente, que sea un ida y vuelta, porque no es el objetivo ir nosotros desde el Cervantes a decir "Esto se hace así". También la experiencia de quien trabaja en la provincia con menos es muy importante. Eso queremos, un intercambio, que se puedan escuchar y aprender mutuamente...



- Y nivelar para arriba...



- Tenemos que nivelar para arriba en todos los aspectos. Este sábado se estrena el mismo programa en Catamarca y la otra semana en General Roca... Queremos llegar a todos lados con el mismo ímpetu. Este teatro es el único teatro nacional que tiene el país, para nosotros es importante que el Cervantes pueda interactuar con las provincias. Yo soy de una provincia y siempre hemos visto, con cierto dejo de envidia, que todo sucedía en Buenos Aires. Sin descuidar lo que pasa aquí, nos interesa estar en las provincias. Queremos que la gente sepa del Cervantes en su lugar y que cuando venga a Buenos Aires también se acerque. Tras la pandemia, ya llevamos varias obras estrenadas aquí, hace poco debutó "Obra del demonio, invocaciones a Pina Bausch", que estaba programada de la gestión anterior y la impulsamos, y es muy importante porque después de muchos años la danza volvió al Cervantes. Y reflotamos el ciclo de música, que también hace mucho no se hacía. Buscamos ampliar el horizonte todo lo que podamos...



- ¿Trabajarán también en música y danza con las provincias?



- Esperemos que sí. Bueno, el "Produce..." de Tucumán fue con danza.



- Hablando de "hace mucho", hace más de 50 años no había una mujer en la dirección del Teatro. ¿Hay una mirada especial?



- Me gustaría poner más voces de mujeres, porque la mayoría de los que tienen la voz del espectáculo son autores o directores; tratar de que el año que viene podamos tener más directoras y autoras pero no como algo forzado, sino porque en verdad tenemos muchas autoras y directoras buenísimas que no se están viendo y queremos mostrarlas, así como también creo que necesitamos tener más autores y autoras argentinos en el Cervantes. En general tratamos de no pensar en masculino o femenino, sino bregar porque el Cervantes tenga la mejor calidad posible en todos los espectáculos.



- ¿Han pensado en elencos estables o prefieren seguirse manejando de esta manera?



- El mejor formato es éste porque hay muchísimos talentos, hay tantas propuestas de tanta gente reconocida y no reconocida, con trabajos maravillosos... Sería injusto tener un elenco propio y dejar tanto talento afuera. Ahora en noviembre, por ejemplo, sumamos un ciclo de organismos estables, con el Ballet Folclórico Nacional, el Ballet Contemporáneo...



- Algo así como "la casa de los artistas"...



- Sí, "la casa de los artistas" y queremos que sea cada vez más federal.



Elogios para San Juan



Contreras, quien celebró que exista un teatro como el Bicentenario en la provincia, presenció el estreno de "Y que todo arda", de Francisco López Búbica; obra seleccionada para el programa "El Teatro Nacional Cervantes produce en el país" que, con coproducción del TB, sigue en cartelera en esta sala (funciones hoy y mañana, 22 hs, entrada $600).



Al respecto, dijo a DIARIO DE CUYO: "Cuando asumí, este proyecto ya estaba seleccionado. Me parece ambicioso, con una mirada muy particular de su director. Es un espectáculo digno de ver, tiene el nivel de cualquiera que se hace en Buenos Aires o en el exterior, está muy pensado por su director y tiene una escenografía y una planta de luces increíbles; la puesta en escena me pareció de un nivel impresionante. Tiene una mirada y un humor particular, que nos pinta. Lo recomiendo a todos. Y felicito a todo el elenco, porque ha trabajado muchísimo y se nota en la puesta. Tiene la seriedad que se merece un proyecto de esta envergadura".