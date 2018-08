Joan Manuel Serrat





"Mediterráneo Da Capo", se llama la gira 2018 del mundialmente aclamado Joan Manuel Serrat. "Mediterráneo", por aquel entrañable LP de 1971, su octavo álbum, que fue elegido entre los mejores 100 discos españoles del siglo XX y que lo hizo trascender en el mundo de habla hispana. "Da capo" es un término musical de origen italiano que significa volver al principio. Y es que en este nuevo periplo, el poeta, compositor, músico y actor -que se recupera de una laringitis aguda- invita al público a remontarse junto a él a aquellas canciones de hace casi medio siglo, con las que surcó mares y atravesó continentes, y que son el eje de su actual espectáculo. Aquellas pequeñas cosas, La mujer que yo quiero, Pueblo blanco, Tío Alberto, Qué va a ser de ti, Lucía, Vagabundear, Barquito de papel, Vencidos y la mítica Mediterráneo que dio nombre al álbum, son los temas (prácticamente todos de su autoría, excepto Vencidos) que los sanjuaninos también podrán volver a escuchar de boca del propio Serrat, en vivo y en directo y entre algunos otros de su repertorio. Será el viernes 9 de noviembre próximo, cuando el artista de 75 años pisará el escenario del Teatro del Bicentenario en su única función local, una de las estaciones de su tour argentino.



"La idea es que en el Teatro del Bicentenario confluyan diferentes géneros; que además del teatro, la ópera y el ballet también haya lugar para estos tremendos artistas; una programación para todos los gustos, para todos los públicos", comentó Claudia Grynzpan, al frente del ministerio de Turismo y Cultura que auspicia la llegada de este show que debutó en abril en Almería; ya agotó siete fechas en Buenos Aires (agregaron dos más para noviembre) y que también pasará por Córdoba, Mendoza, Rosario, Salta y Tucumán.



"1971 fue el año de la aparición de Mediterráneo, probablemente mi disco más emblemático. Tengo de él los mejores recuerdos. Escribí sus canciones en una habitación del Hotel Batlle, en Calella de Palafrugell, y lo presentamos en el Teatre Victòria de Barcelona durante las navidades. El grupo lo formaban Burrull, Oliva, Roda, Moraleda, Rosales y un cuarteto de cuerdas con Josep M. Alpiste, Joan Olivé, Joan Oliveras y Pere Busquets. Un lujo", recuerda ese material Serrat, que celebra hoy de la manera que más le gusta: girando.



"Todavía no he descubierto una manera mejor de pasar la vida que haciendo giras y cantando para la gente. Así que, en la medida en que la salud y el público me lo permitan, y gracias a mi mujer, que ha tenido la generosidad de tirar del carro de la casa, de los hijos y de los perros con el marido de gira, aquí sigo", confiesa en su biografía.



El Dato

Mediterráneo Da Capo estará en San Juan el 9 de noviembre, a las 22 hs, en el Teatro del Bicentenario. Entradas: de $1.500 a 2.500, en venta desde el lunes 20 de agosto a través de tuentrada.com y en boletería del Teatro.