Hace unas horas la cantante Shakira publicó en su cuenta personal de Instagram un agradecimiento por todo el apoyo recibido luego de la publicación de su nuevo tema. La canción escrita en colaboración con el artista Bizarrap fue lanzada al publico el miércoles por la noche y rápidamente se volvió uno de los más escuchados en Spotify y de los videos más vistos en YouTube, con más de 80 millones de reproducciones.

En la descripción de una foto junto a su compañero, la colombiana le agradeció a todos los que escucharon y apoyaron su nuevo trabajo. Escribió: “Lo que para mi era una catarsis y un desahogo jamás pensé que llegaría directo al número uno del mundo a mis 45 años y en español”. Continuó después expresando: “Quiero abrazar a las millones de mujeres que se sublevan ante los que nos hacen sentir insignificantes. Mujeres que defienden lo que sienten y piensan, y alzan la mano cuando no están de acuerdo, aunque otros levanten las cejas. Ellas son mi inspiración”.

Finalmente cerró su mensaje diciendo: “Y este logro no es mío sino de todas. Hemos de levantarnos 70 veces 7. No como nos lo ordena la sociedad, sino de la manera que se nos ocurra, la que nos sirva para salir adelante por nuestros hijos, nuestros padres y por aquellos que nos necesitan y esperan en nosotras”.

La nueva canción la cual fue un mensaje directo contra la pareja de la colombiana, Gerard Piqué se volvió rápidamente en todo un éxito. El tema no dejaba mucho a la interpretación comenzaba con la frase: “Perdón ya escogí otro avión, aquí no vuelvo, no quiero otra decepción”, continuando con indirectas contra el futbolista, no solo por su nueva pareja, sino por como cambió ante los ojos de la cantante en los últimos tiempos.