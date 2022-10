La cantante colombiana Shakira estrenó el videoclip de su nueva canción Monotonía, la cual tendría un montón de indirectas para el futbolista y su expareja, Gerard Piqué, con quien atravesó una tumultuosa separación.

“No fue culpa tuya y tampoco mía, fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada pero me dolía, yo sabía que esto pasaría. Tú en lo tuyo y haciendo lo mismo, siempre buscando protagonismo, te olvidaste de lo que un día fuimos y lo peor es que no fue culpa tuya y tampoco mía, fue culpa de la monotonía...”, dice el tema en sus primeras estrofas.

“De repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo, te olvidaste de lo que un día fuimos”, “Este amor no ha muerto, pero está delirando”, “Todo está frío como en Navidad, es mejor que esto se acabe ya”, “Yo te quiero, pero me quiero más a mí”, continúa en otros tramos.

Con Monotonía, Shakira contó con la colaboración de Ozuna. A raíz de su letra, las redes sociales se llenaron de memes, ya que creen que la misma fue dedicada para Piqué.

Tras varios años de estar juntos, la colombiana y el español se separaron. Ella habría sido la que puso el punto final a la relación, debido a una supuesta infidelidad del defensor de Barcelona.

La tercera en discordia sería la actual novia de Piqué, Clara Chía Marti, una joven de 23 años que trabaja en su empresa Kosmos.