Para ponerse a tono con la "Noche de Brujas", niñas y niños podrán disfrutar de un espectáculo que promete no sólo asustarse, también para reírse y fantasear con las heroínas, héroes, villanas y villanos favoritos del Mundo de Disney. Una historia atrapante y mágica es lo que pondrá en escena el elenco Diverkids con su Especial Halloween. "El miedo no solo hará sacar carcajadas", así dice su lema. Mickey y Minnie serán los encargados de unir por primera vez a las princesas Coco, La Sirenita, Rapunzel y Frozen deberán unir sus fuerzas para enfrentar a Maléfica, Cruella y Úrsula, la malvada bruja del mar, quienes tienen sus propios planes para arruinarles el día. La propuesta de Diverkids viene con más de 20 personajes en escena y una iniciativa en que los propios espectadores podrán venir junto a sus padres disfrazados para vivir la ambientación a pleno con la estética tenebrosa de Halloween. En un momento del show, podrán participar de la historia y al final, sesiones fotográficas con los protagonistas. El show, que dura una hora y 30 minutos, cuenta con un staff creativo integrado por técnicos, iluminadores, vestuaristas, intérpretes y maquilladores. Dirigido por Agustín Medina, dijo a DIARIO DE CUYO, "ponemos mucho empeño para que salga lo mejor a escena. Encontramos una manera diferente para innovar y utilizamos el terror como elemento de entretenimiento. Como no nos gusta quedarnos quietos, buscamos que los chicos salgan un poco de las pantallas para que disfruten con la familia con sus personajes favoritos y todos juntos en un mismo espacio". El elenco se completa con Rocío Medina, Selene Doncel, Gonzalo Doncel, Ariadna Alé Molina y otros bailarines y actores invitados. La función es hoy, 23 de octubre a las 16hs. en Sala Z. Entradas: $800 para todo público. Anticipadas en Passline. En boletería $1.000.