Muchos lo recuerdan por su polémica aparición en el programa Caso Cerrado, donde fue parte de un conflicto con una mujer por la custodia de su hijo e incluso llegaron hasta las cachetadas.

Bueno, pues, ¿cuánto de cierto había en esto? Al parecer no mucho, según se puede concluir por una reciente publicación en Facebook del personaje en cuestión.

Resulta que Esteban Alegría no se llama así, sino que su verdadero nombre es Jay Colindres y que lo que se vio en ‘Caso cerrado’ no fue real. “Todos me conocieron como ‘La Esteban’, pero NADA fue real, todo fue planeado para el programa ‘Caso cerrado’”, escribió en Facebook, según TV Notas.

El comentario generó bastante polémica porque, prácticamente, habría desenmascarado la falsedad de los dramas y peleas de‘Caso cerrado’.

El joven que hizo popular la frase “Estúpida, mi pelo, idiota” , aseguró que los casos del programa sí son reales pero se contratan a actores para dramatizarlos y así resguardar la identidad de los verdaderos afectados.

Aunque ‘Esteban Alegría’ pueda estar siendo sincero, las dudas ya se están cerniendo sobre ‘Caso cerrado’. De todas formas, programas de este tipo ya se encuentra en entredicho desde hace mucho tiempo.