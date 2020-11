Desde 2003 a 2019 presidió la filial provincial de la Sociedad Argentina de Escritores y al frente de dicha institución promovió y apoyó a numerosos autores sanjuaninos (autores noveles y otros iniciados, como también a consagrados) para que pudieran publicar sus obras, difundiéndolos también en feria y presentaciones en distintos espacios públicos. Sin embargo, en todo ese tiempo, se abstuvo de participar en certámenes literarios, hasta que este año, ya sin cargos institucionales, aplicó para el Concurso Nacional de Poesía Homenaje a María Remedios del Valle. Y bajo el pseudónimo de Fraternal, Ada Gámez logró quedar dentro de la nómina de ganadores (14 de un total de 619 obras de todo el país) con su poema "Remedios, Capitana", un mimo en este contexto difícil. La pandemia la replegó para cuidar de su salud más que nunca, debido a sus problemas crónicos, como el asma y sus dificultades para caminar; pero pese a todo, no se quedó quieta. Ada abrió las puertas de su casa y recibió a DIARIO DE CUYO para mostrar su actual tarea cotidiana: pintar murales en las paredes de su hogar y escribir.



Gámez recibió la notificación sobre la selección de su poema por correo electrónico y le generó un desborde de alegría. "Me pareció una linda manera de darle atención al esfuerzo que se hace en la tarea cultural, esta vez en forma virtual. Recibimos la invitación por parte del Ministerio a participar del concurso, pero me inscribí sin pensar en que podía llegar a ser premiada. Es la primera vez que en 38 años de trayectoria, que recibo un premio en dinero", contó la escritora. Aunque participa de concursos y certámenes locales desde los 24 años, lo más frecuente para ella era recibir distinciones, diplomas o trofeos. "No podíamos estar en todas las convocatorias, que antes no eran muchas, porque no nos llegaba tanta información como ahora. Entonces nos enterábamos a través del diario o contactos por correspondencia", recordó. Pero lo que más le llena de orgullo es haber representado a la provincia en esta competencia.



El tema propuesto, y llevado al plano de la poesía, fue otro aspecto que le interesó mucho trabajar, en especial por el personaje histórico en cuestión al cual se vinculaba el contenido de la obra.



"Respecto a Remedios del Valle, pude leer mucho sobre la vida de esta mujer con lo que se viene publicando en Internet y con lo que había visto en retratos ilustrados de algunos libros. No es muy mencionada y es casi desconocida para la historia argentina. Pero descubrí que Remedios fue hija de esclavos africanos que llegaron al Virreinato del Río de la Plata y con un gran deseo de libertad, decide unirse a la causa de la independencia", relató. "Me conmovió mucho de ella cuando se nota esa desazón que sentía porque la rechazaban en el ejército. Belgrano mismo se negaba rotundamente a que una mujer integrara la milicia. Pero ella insistió tanto que finalmente fue aceptada. Se ocupó de curar a muchos heridos, calmando fiebres y cerrando los párpados de los que murieron en el campo de batalla. Pero ella cayó en el olvido típico que hace la historia, que no reconoce o tarda años en hacerlo con muchas figuras que siguen ocultas y resurgen a través de este tipo de cosas como un certamen literario", comentó. "Remedios murió en la pobreza, anciana y olvidada, el único que la reconoció fue Juan Manuel de Rosas y le dio una pensión para que no siguiera pidiendo limosnas en la calle, después de haber servido a la Patria como soldada", se conmovió la escritora, que no pudo evitar sentir alguna identificación con esa historia y su protagonista.



"Fue un gran ejemplo, sin dudas, creo que está a la altura de Juana Azurduy, como mujer valiente en el hecho de persistir, de estar entregada a una causa, cosa que es lo que nos hace falta hoy. Me encantaría que hubiera más mujeres como ella ahora, con ese ímpetu y esa capacidad de desafiar, de seguir adelante. Llevo años de impedimento físicos y enfermedades, por eso siempre lucho por desafiarme a mí misma", resaltó.



Con ese mismo espíritu activo, Ada seguirá abocada a las letras. Este año ha sido difícil para todo, confiesa, pero a pesar de los problemas de salud, la imaginación no se agota para ella. Así que en su tiempo libre también pinta murales, una vieja pasión que la relaja; y sigue escribiendo, conectada con otros colegas para compartir las producciones de manera virtual.



"Por supuesto, que continuaré abocada a la creación. Haber ganado me motivó mucho, es muy lindo esto", concluyó contenta por su premio, que le representa un empujón anímico más que importante.





Un homenaje con todas las letras

Para el concurso Remedios del Valle, se presentaron al concurso un total de 619 obras de 22 provincias y de CABA. El jurado eligió a catorce ganadores y ganadoras por un premio de $15 mil cada uno y catorce menciones especiales. Es promovido por el Ministerio de Cultura de la Nación con el fin de revalorizar la figura de María Remedios del Valle y la cultura afro en Argentina. La Ley 6.852 en 2013, el 8 de noviembre se declaró el Día Nacional de los/las Afro argentinos/as y de la cultura afro en conmemoración a María Remedios del Valle, a quien el General Manuel Belgrano le confirió el grado de Capitana por su arrojo y valor en la guerra por la independencia. Historieta, Poesía, Canción popular, Retrato y Documental fueron los ejes de los concursos realizados entre septiembre y octubre de este año. Ahora, viene el turno de escultura. El nuevo concurso está abierto hasta el 16 de diciembre. Bases y condiciones en /www.cultura.gob.ar

ADA GÁMEZ fue autora de Odas de Amor (con Carlos Atampiz Quarta fallecido en agosto de este año); Con alma de Niño (1991); Celeste (1992); Razones (1992); Sociedad Franklin 1966-2000 (2005); Tiempo Muerto (con Nancy Luna); Ángeles a nuestro cuidado con Josefina Bernat (2018) y Opera Prima (co-autoría entre cinco escritores) (2018). Obras que transitan desde la poesía a la narrativa, pasando por relatos testimoniales y reflexiones.