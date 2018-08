Pablo Echarri (48) dio su opinión sobre los cuadernos de las coimas, el escándalo que desató Oscar Centeno, el exchofer de Roberto Baratta (mano derecha de Julio De Vido).

"La verdad que fue un impacto muy fuerte…", fue lo primero que dijo el actor, fiel defensor del modelo kirchnerista en una nota con el ciclo Nosotros a la mañana (El Trece, a las 9).

"En lo particular, espero que sea tratado con enorme sentido de Justicia. Que la búsqueda verdaderamente sea desentramar uno o más hechos que en definitiva son negativos para cualquier sociedad. En Argentina hemos sufrido bastante a través de eso", agregó Echarri, que valoró: "Si eso va a suceder, bienvenido sea. Va a ser un antes y un después en la historia argentina".

Pero, en seguida, se mostró algo escéptico: "Ahora, si es una estrategia para sacarse de encima al candidato opositor (en referencia a Cristina Kirchner) que crece cada vez más en las encuestas, creo que es una degradación".

"Podemos discutir la corrupción por un lado, pero después, una vez hecho eso, podemos ver qué clase de país queremos", destacó el actor, que pidió separar los hechos de corrupción de la política.

"Ya separada la paja del trigo, podemos no condenar a la política que es la única herramienta disponible para cambiarle la vida de la gente. No hay que anularla como herramienta, porque esa es una vieja estrategia de la derecha. Generalmente ellos tratan que la gente piense que la política es una mierda y no se involucra. Después terminan ganando ellos y hacen lo que quieren".

Y concluyó con un pedido y reafirmando su apoyo a CFK: "Que se discuta la corrupción en general. Después, debatamos que modelo país queremos. Yo, el país que quiero, es el que llevó adelante el modelo político de los últimos doce años atrás. Sea Cristina Fernández de Kirchner, sea cualquier sucesor de ella. Ese es el futuro de país que yo quiero y lo voy a seguir defendiendo a capa y espada".

Fuente: Clarín