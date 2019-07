En su hogar, Melody ya está tranquila después de varios meses de emociones. Con la alegría de su experiencia, piensa en crecer como cantante profesional.

El ciclo 'Genios de Argentina' llegó a su fin el viernes pasado. Fue un proceso intenso y rápido; y quedaron recuerdos, anécdotas, viajes y momentos especiales guardados con cariño en el corazón de Melody Carrizo. Aunque la pequeña sanjuanina no haya quedado en primer lugar, ya que el máximo puesto lo obtuvo Agustina Neri de Salta, el resultado ordinal es lo de menos ahora, porque la experiencia vivida es su mayor ganancia. 'La verdad que todavía no puedo creer que haya quedado entre las cinco mejores voces del país', expresaba con inmensa felicidad la artista de diez años. Fuera de la vorágine y con las emociones más relajadas, Melody pasó el fin de semana con parientes en La Bebida. Después de un delicioso almuerzo familiar conversó con DIARIO DE CUYO y repasó todo lo que vivió en su participación en Showmatch.



'Yo me sentí siempre segura y ganadora desde el primer momento. Me dije "Que gane lo que elija el jurado". El que quede en quinto lugar no significa que haya sido la peor cantando. Imagínese, de 25 mil niños del casting, llegar a estar en la final es muy fuerte', expresó tan suelta como siempre Melody.



Una de las situaciones que más disfrutó de todo el proceso fue haber cumplido su sueño de conocer al conductor del envío del Trece: 'Estar con Marcelo fue mi sueño hecho realidad. Siempre lo admiré a él y a su programa. Es muy humilde, a pesar que tenga un tremendo estudio y mucha plata, es un buen hombre, muy amable en persona', dijo la jovencita, que confesó haber vivido con ansiedad y nerviosismo toda la primera parte de la competencia, aunque con el tiempo fue acostumbrándose al ritmo, a los constantes viajes a Buenos Aires y sobre todo, a compartir tiempos libres con sus compañeros finalistas: Carlos Milanesi de la localidad jujeña de Yuto (de 12), Bautista Martínez de La Rioja (de 9 años), Agustina Neri de la salteña Rosario de Lerma (de 14) y Facundo Rodríguez de Tucumán (de 12).



'Los chicos éramos todos muy iguales, cuando somos niños nos entendemos mucho entre nosotros. Me pasa que cuando hablo con un adulto no me entienden lo que quiero expresar, pero los niños como yo nos ponemos a jugar. Conversamos mucho sobre cómo fue nuestro viaje. Como no conocía a nadie, al primero que me acerqué a jugar a las cartas fue a Bauti, el primer día. Ahora tengo los contactos de todos. Estuvimos juntos en el mismo hotel, como había una mesa de pool y metegol, nos quedábamos jugando y comiendo unos sanguchitos. Soy buena al pool, pero Agus me sacó ventaja y me ganó', contó entre risas y además manifestó qué le gustó de cada uno, 'De Facu me encanta la voz que tiene, canta en bajos, me gusta; y de Agus cómo interpreta. Bauti transmite mucha alegría y Carlitos me gusta lo que hace con el folklore, es mi género musical'.

Melody vivió momentos inolvidables en Showmatch: su encuentro con Patricia Sosa y Marcelo Tinelli y las actuaciones desde el inicio hasta la gran final.



Si bien Melody tiene por ahora varios exámenes que rendir y debe ponerse al día con las materias de la escuela, ya es consciente que su exposición en la televisión le abrirá varias puertas. Entiende también que su mayor meta es ser cantante profesional. Para ello busca con sus padres profesores de canto que la ayuden a formarse y en especial tiene pendiente como próximo paso importante viajar a Mendoza para concretar la beca de la academia de Valeria Lynch.



'Quiero hacer muchas cosas, estuve probando lo melódico, el rock, el pop y la salsa, no me quedaré solo con el folklore porque siento que mi voz da para todo', manifestó de manera contundente la extrovertida cantante.



La idea es fija y en su paso por el show, pese a las limitaciones lógicas teniendo en cuenta la edad y el contexto de un concurso televisivo, aprendió cuál es la forma de avanzar: 'Era la más pobre vocalmente en el certamen, eso sí, pero porque no tenía preparación adecuada con un profe de canto. Sé que a partir de ahora me pondré en serio y tomaré clases, hay cosas en las que necesito ayuda y quiero perfeccionarme. Hacer música está en mí y lo voy hacer, así lo dije en el programa, me quiero dedicar a esto', concluyó decidida.

(FOTOS: MARIANO ARIAS)



Por último, Melody contó que el concurso le dejó otra lección que atesora, las palabras de Patricia Sosa, quien les transmitió a los cinco finalistas un mensaje: 'Nos recomendó que no sembremos semillas de odio, si lo hacemos crecerá odio. En cambio, debemos sembrar semillas de música, de canto, de tranquilidad y de amor'.