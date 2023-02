El cantante lírico Gabriel Arce acaba de ponerse el traje de Pinkerton, el protagonista masculino de Madama Butterfly, la famosa ópera de Giacomo Puccini en el "State Opera Stara Zagora" de Bulgaria y suma así un importante rol a su trayectoria. El sanjuanino se instaló en Salzburgo (Austria) en 2017 y desde ahí comenzó a ampliar su carrera, con importantes hitos en los últimos meses. Ahora desde Madrid, continúa el desarrollo de la profesión para distintas producciones europeas, siendo la más reciente en enero, cuando subió a escena como el oficial de la marina estadounidense del que se enamora Cio-Cio San.

"Estoy haciendo base en Madrid, cuando me llaman, como está todo cerca, estás a dos o tres horas de avión de cualquier capital. Madame Butterfly fue en el 'State Opera Stara Zagora'. Ahí también estuve cantando en noviembre Fausto, que es una ópera muy importante también, sobre todo porque es el rol del título; les gustó mi trabajo y me llamaron para cantar Pinkerton en la premiere, estoy muy contento de que me hayan convocado para eso. Es un teatro que tiene una programación gigante de ópera, hacen como 10 títulos al año, con 3 o 4 representanciones" dijo a DIARIO DE CUYO el cantante lírico que consiguió su pase al Viejo Continente tras ganar una beca del "Festival Mozart" que se hizo en 2016 en San Juan.

Sobre qué significó este rol para él, Arce no dudó en su respuesta. "Es muy importante, como todo lo que vengo haciendo ahora, sobre todo por el elenco, canté con una soprano muy destacada de Bulgaria, Tanya Ivanova, que hizo de la soprano protagónica y es una puesta histórica que tiene unos 20 o 25 años y siempre cantar Puccini para mí es bellísimo, para mi tipo de voz queda muy bien" manifestó el tenor que además destacó haber interpretado a Fausto en la ópera homónima el año pasado en la misma sala.

"Sin duda es importante, porque puedo cantar los roles, y segundo porque les gusta mucho lo que hago, entonces me contratan, lo hago con mucho gusto y siempre es una experiencia nueva, suma desde los artístico, desde conocer distintos teatros, me ha tocado cantar con gente muy importante, en este caso en Bulgaria. Suma por todos lados, veía el programa y eran todos búlgaros y yo el único argentino" expresó el artista que se formó en Austria con Mario Díaz, importante tenor chileno. "Él fue quien me dio las herramientas que tengo y ahí tuve la posibilidad de audicionar para distintas compañías, agencias, teatros y después de esa formación surgieron un montón de oportunidades, me fue muy bien y he crecido muchísimo, así que estoy muy contento" aseguró el cantante que resaltó que "el nivel competitivo que hay en Europa es muy alto", lo que hace que la vara esté muy alta. "Uno se mide con un nivel altísimo en todos lados, por suerte me ha ido bien en ese sentido y ha dado frutos y por eso también me están teniendo en cuenta. La recepción del público hacia mí es muy buena y a quienes hacen las óperas les gusta y por eso me llaman. Siento que estoy en un buen camino" evaluó.

El sanjuanino como Fausto, de Charles Gounod, en la misma sala, el año pasado.

Arce asegura que no sorprende en Europa que él sea argentino y tenga el talento para las producciones para las que es convocado, gracias al talento demostrado por otros tenores latinoamericanos (también los españoles Plácido Domingo, José Carreras y el mismo Pavaroti, dijo), que de cierto modo abrieron camino. "No sorprende, depende en dónde, además se nota por mi tonada y aspecto que soy latino y hace muchos años que los tenores latinoamericanos marcan una tendencia importante. Hay mexicanos que fueron muy famosos, Ramón Vargas, actualmente Arturo Chacón, y entre los argentinos está Luis Lima, José Cura, Marcelo Álvarez, todos hicieron carreras muy importantes a nivel mundial. Y gracias a ellos, cuando decís que sos de Argentina, les gusta. Se sorprenden cuando me preguntan de dónde soy y ninguno conocía la provincia, así que están conociendo San Juan en varios lugares", relató y apuntó que haber aprendido idiomas influyó mucho en su desempeño. "Yo llegué y sólo hablaba castellano. Aprendí inglés, alemán e italiano, es importante a la hora de trabajar, para comunicarte con los colegas, los directores de teatros".

Madama Butterfly. Arce como Pinkerton en enero en el “State Opera Stara Zagora” en Bulgaria.

Gabriel Arce tiene en carpeta interesantes proyectos. Este mes será protagonista en una función con La Bohème, de Puccini, en Madrid y volverá a ser Fausto en marzo en Bulgaria, contó el tenor, que aunque tiene tanto trabajo allá, aseguró que siempre se mantiene conectado con San Juan y atento por si surgiera alguna invitación de su tierra natal.