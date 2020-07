Silvia Süller fue internada de urgencia en las últimas horas en el Sanatorio Otamendi y su estado de salud preocupa a todo el ambiente artístico.

A través de su cuenta de Instagram, la famosa contó lo que le sucedió y generó preocupación entre sus seguidores.

“Internada en el día de ayer (por el lunes). Ya les contaré, ahora no puedo hablar. Los quiero. La afección es del corazón y se llama ‘síndrome de corazón roto’. Es totalmente emocional, como me pasó en 2018, ¿recuerdan? Un infarto que puede llevar hasta la muerte”, escribió la mediática sobre la postal, junto a una fotografía de la cama en la que había sido asistida.

En ese sentido, luego agregó: “Gracias amores por tantos mensajes de cariño y fuerzas que me mandan. Soy fuerte, sí, y no los voy a dejar”.

“Ya estoy en casa recuperándome. El subconsciente me mata, me traiciona y me lleva siempre al pasado pero ya superé dos, la tercera es la vencida, dicen, así que la semana que viene empiezo con una psicóloga. ¡Pensé que podría sola algún día pero veo no! Los quiero”, completó.