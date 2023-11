Silvia Süller reapareció en la TV y no solo habló de su presente. También se refirió a Silvio Soldán y lo hundió revelando las tremendas exigencias que le hacía el locutor en la intimidad cuando eran pareja. Sus declaraciones dejaron en shock a los televidentes de A la Tarde (América), el programa que conduce Karina Mazzocco.

“Siempre hubo cosas raras en el sexo. Me pedía cosas inusuales, que no son de hombre ‘hombre’. Me di cuenta con el tiempo”, recordó dejándolo muy expuesto. Sin embargo, en su momento supieron ser una pareja muy apasionada, tanto que él tuvo que ir de urgencia a una guardia por un accidente que sufrió mientras hacían el amor.

“Hubo una lesión, fue en un momento de amor salvaje. Una patadita en un sector íntimo de mi cuerpo. Tal es así que me hizo un tajo. ¡Y al día siguiente tenía que hacer Feliz Domingo! Durante el programa me la banqué bien, sin problemas. Salté y todo cuando se abrió el cofre”, había dicho Soldán en 2019, durante su paso por PH Podemos Hablar.

Silvia Süller reveló cómo era Jorge Rial en la intimidad

La mediática no tiene un buen recuerdo del exconductor de Intrusos, a quien calificó como una mala persona y estafador. “En mi 1996 saqué mi CD, era un contrato regordo y él me dijo ‘tené confianza en mí, está todo bien’ y yo confié. Se lo puso todo a su nombre y en 26 años nunca vi una sola moneda, me lo robó. No puedo perdonarlo. Además me censuró en América. Cuando me llamaban de otros programas, levantaba el teléfono y me hacía bajar. A la misma hija se lo hizo, me agarra como un déjà vu. Siento que soy Morena”, disparó furiosa.

Acto seguido, dio detalles de cómo se desempeñaba Rial a la hora del amor y lo fulminó: “Sufre de halitosis”. Por último, insistió en lo mal que la pasó a su lado y la traición que jamás podrá olvidar. “Él se hizo millonario conmigo y no me dio nada. Estaba con Silvia D’Auro, a la vez conmigo y también con otra... No la voy a nombrar porque se hizo famosa en otro país. Las iniciales son M.A”, cerró.