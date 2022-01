Silvina Escudero siempre habló de sus ganas de ser madre. Este deseo nunca lo ocultó e incluso, en un momento de su vida, remarcó que congeló óvulos para, en caso de ser necesario, utilizarlos el día de mañana. Trata de no tocar el tema, de enfocarse en otras cosas, pero cuando se lo mencionan, no puede evitar abrir su corazón.

La bailarina brindó una entrevista en la que habló de todo, y profundizó sobre este punto. En un momento, en la charla con Hola Argentina, le preguntaron si sueña con ser madre. “Por supuesto. Siempre fui maternal, protectora y muy de educar. No sólo a nuestros animales, sino también a mis sobrinos y a los hijos de mis amigas. Sueño con estar embarazada, me visualizo con una panza gigante. Pero aún no se dio”.

Por otro lado, sobre el paso que dio con respecto a los óvulos, sostuvo que eso será la última opción. La idea de que se pueda llevarlo adelante de manera natural es la que más persigue. “Por el momento no está en mis planes usarlos. Hoy, buscaría de manera natural”.

Pero regresando sobre sus pasos, aclaró que con tal de ser madre, no se restringe opciones. Está abierta y, llegado el momento, si no es con Federico, su pareja actual, buscará poder cumplir desde otro lado. Sin ir más lejos, sostuvo que si no encuentra al compañero, no tendría drama en ser madre soltera. “Sí, porque tengo mucho amor para dar y porque no necesito de alguien para solventar ese sueño".

“Más allá de la educación, el amor y el apoyo que me dieron mis padres, a mí nadie me ayudó a nivel económico, y la realidad es que estoy muy bien armada como para ser madre sola, si fuera el caso”, agregó Silvina, que sabe que de una u otra manera, va a llevar adelante ese gran anhelo.

Fuente: Pronto