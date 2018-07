Silvina Escudero consideró que Laurita Fernández no está calificada para ser jurado en el Bailando. La exparticipante reflexionó que “siempre los bailarines quisimos un jurado bailarín, pero creo que a Laurita le pasó todo muy rápido: pasó de ser bailarina, a de repente ser figura, a de repente ser jurado”.

“Hoy prefiero aplaudir que el Bailando ya no sea como cuando yo participé y se respete mucho más. Convengamos que acá hace 4 años cualquiera podía salir a decir cualquier cosa de una persona", reflexionó la bailarina en diálogo con Moskita Muerta y Nilda Sarli por La once diez.

Escudero admitió "me llegue a enfermar y tuve que priorizar mi salud antes que mi bolsillo, mi arte y mi plata, por eso me alejé de la televisión. Alfano, por ejemplo, de baile no sabía una goma, pero entraba porque tenía estelaridad, y decía cualquier cosa”

“Los últimos 4 años traté de no contestar nada, de no hacerme problema por las cosas que salían, fueron años de exposición grandes y decidí apartarme yo de la tele. Ahora vuelvo pero yo no quiero ser la panelista que no quería que fueran conmigo”, cerró la bailarina sobre su participación en el programa de Marcelo Polino.