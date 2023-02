Un hecho impactante conmocionó al mundo del espectáculo, ya que Silvina Luna confirmó en Intrusos (América TV) que necesita un trasplante ya que sus riñones dejaron de funcionar a causa de la mala praxis que sufrió de la mano de Lotocki hace varios años atrás.

En el programa conducido por Flor de la V, se encontraban hablando de una nota que dio recientemente Lotocki, por lo que el caso de Silvina salió a colación en la conversación.

“Esto lo cuento porque ella me autoriza porque se lo pregunte, ella me lo contó hace unos días y mirando el programa me dice ‘bueno, quiero que lo cuentes’, porque me dice ‘hace doce años me cambió la vida’, Silvina está en diálisis porque sus riñones dejaron de funcionar y Silvina Luna se tiene que trasplantar, comenzó diciendo Guido Zaffora, generado el impacto de sus compañeros.

“Por este hombre (Lotocki) ella está haciendo un tratamiento, se tiene que enchufar en una máquina tres veces por semana cuatro horas, le dejaron de funcionar los riñones, está en diálisis”, sumó.

“Yo no puedo creer, porque lo vi con mis propios ojos, haciéndole una nota a Lotocki, porque ni siquiera lo voy a tratar como médico, y la gente yendo a consultorio, por favor que la gente tome conciencia, porque no es un caso, un error, hay un montón de famosas y de no famosas que pasaron cosas terribles”, reflexionó Karina Iavícoli, pidiéndole a la gente que tomen conciencia de lo ocurrido.

“A ella le cuesta contarlo porque hay gente que lo sigue avalando y la juzga a Silvina por las palabras de este médico”, sumó el periodista, dejando en claro que hoy por hoy Silvina se encuentra pasando un duro momento, dedicando todo su tiempo a su salud, ya que le es difícil poder enfocarse en el trabajo.