Con la conducción de Paula Chaves, se estrenó una nueva edición de Bake Off Argentina, El Gran Pastelero (Telefe, a las 22.30). Damián Betular, Pamela Villar y Dolli Irigoyen son los integrantes del jurado que evalúa el desempeño de 14 pasteleros aficionados, oriundos de diferentes localidades de la Argentina, que compiten en el reality.

Una vez que los participantes ingresaron a la cocina, armada en una carpa, Paula Chaves presentó a los tres miembros del jurado. Vale aclarar que Dolli Irigoyen es una nueva incorporación a Bake Off.

"Es un placer, un privilegio y estoy muy contenta de estar aquí", declaró la especialista. "Queremos ver su alma, su esencia, en cada una de las preparaciones que nos presenten", les dijo a los competidores.

La conductora les planteó el desafío que tendría que afrontar en la noche del debut: hacer una torta "que sea un pasaje a su lugar en el mundo, que represente un lugar donde son o fueron felices". Como exigencia, el plato debería tener un "sabor bizcochuelo y un relleno".

Manos a la obra, pasteleros

Los jueces y Paula Chaves fueron recorriendo las estaciones para saber qué estaba preparando cada uno de los participantes. Hubo quien hizo una torta que solía comer con su familia en la playa. Otro, la que disfrutaba en casa de su abuela.

Un joven cuya madre no sabe cocinar, dijo, se dispuso a hacer una receta que le hace recordar a su pueblo en la provincia de Buenos Aires. Una chica decidió "modelar a mis perritos, porque ellos son mi lugar feliz", explicó. Un taxista trabajó con un vino de su ciudad: Berisso.

El tiempo, claro, los fue corriendo, porque las reglas del reality obligan a trabajar contra reloj. "Pasó una hora. Nos queda una hora y media", les advirtió Paula Chaves a los competidores mientras estaban en plena tarea y con los nervios que implica presentar su primer plato. Cuando les avisó: "Quedan diez minutos nada más", la ansiedad se instaló en la cocina.

La degustación del jurado

El primero en presentarse ante el jurado para la degustación de su torta fue Facundo. Hizo un bizcochuelo de naranja con referencia a la playa, el verano, la natación. El joven que es nadador y aseguró que tiene muchas medallas ganadas en esa disciplina. "Es un muy buen primer intento", evaluó Dolli.

Luego, fue el turno de Gisela, que preparó una torta de zanahoria. Pamela le indicó que "faltó prolijidad en la decoración". Dolli señaló que estaba "un poco apelmazada".

Gino hizo un bizcochuelo de limón relleno de compota de frutos rojos y crema de limón. Dolli le reclamó que "esta torta está en el plato de trabajo, no está presentada". "Me mata el reto de Dolli", confesó él a la cámara de Bake Off.

Ximena se jugó con una torta "inspirada en mis perritos, que son mis bebés". Los jurados le criticaron que "el bizcocho está apelmazado".

Emiliano hizo una torta inspirada en "la casa de mi bisabuela". "Es muy linda. Hay equilibrio entre el interior y el exterior. Se siente el sabor del limón, pero yo le hubiera puesto doble relleno", observó Pamela. "Está rica y está bella", le reconoció Dolli, y Emiliano se largó a llorar por la emoción.

Belén aclaró: "Quise representar a la estación de Polvorines, que es la ciudad donde vivo, pero se me complicó". "La presentación en este plato no corresponde, pero el interior es rico", opinó Dolli. En el mismo sentido, se expresó Pamela.

Hernán hizo un bizcocho de chocolate amargo y trató de sintetizar su profesión de arquitecto con la pastelería. Recibió grandes felicitaciones de parte del jurado.

Paula detalló: "Lo mío es un recuerdo de la infancia. Cuando era chica, le ponía a todo dulce de leche. Le puse café, que es lo que ahora tomo a la mañana. Y la constante en mi vida es el chocolate". Ante las críticas, dijo: "Estoy contenta, porque todo lo que me dijeron, lo tomé".

Carlos es de Tierra del Fuego y quiso homenajear a la casa más antigua de su pueblo. Hizo bizcocho de manzana con relleno de queso. El principal defecto de su torta, según Betular, era que faltó manzana.

Silvina, que es la esposa del futbolista Gabriel Milito, presentó su torta y recibió importantes halagos . "Es impecable", fue la devolución de Betular. "No lo puedo creer, siento una gran emoción", respondió ella. "Está perfecta", coincidió Dolli.

GianLucca apostó a un budín que evocaba la playa. Pamela señaló que "algo falta". "Poné todo el sabor de tu personalidad en la torta la próxima vez", le sugirió Betular.

Celeste cocinó una torta "inspirada en mi hijo Felipe, que es mi lugar en el mundo, y está inspirada en la playa, que es nuestro lugar en el mundo". "Está lograda la decoración", consideró Dolli Irigoyen, "pero el relleno desapareció". Y se quejó de que le hubiera rallado remolacha a la torta para darle vegetales a su hijo.

Gabriel planteó un homenaje a Berisso, la ciudad donde vive desde hace 25 años, indicó. "Hay algo que no funciona, no está rica", le señaló Betular. Pamela sostuvo que "hubo algunas cosas logradas y otras, a mitad de camino".

Kalia presentó una torta de vainilla rellena de crema Chantilly. Su preparación satisfizo, en líneas generales, al jurado.

El pastelero del día

Luego, el jurado tuvo que decidir quién era "el pastelero del día". El ganador se llevaría cinco minutos extras para la prueba del domingo.

Las dos opciones finales que barajaron Damián Betular, Dolli Irigoyen y Pamela Villar fueron Hernán y Silvina. El elegido fue Hernán, un arquitecto de 35 años.