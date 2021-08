El bajista de The Cure, Simon Gallup, anunció a través de las redes sociales su salida de la banda, argumentando estar "harto de la traición".



A través de su cuenta de Facebook, el segundo miembro más antiguo detrás de su fundador y cantante Roberth Smith expresó: "¡Con el corazón un poco apesadumbrado, ya no soy miembro de The Cure! Buena suerte a todos".



Ante una pregunta de un seguidor que dudaba sobre la veracidad de la información, el músico confirmó que su cuenta no había sido hackeada y que dejaba el grupo "simplemente" por estar "harto de la traición".



El ahora exbajista, quien integró la banda desde 1979 hasta 1982 y desde 1985 hasta la actualidad, había sido reemplazado por su propio hijo, Eden Gallup, en el último show que el grupo brindó en el Fuji Rock Festival de 2019.



Ese mismo año, The Cure había celebrado su ingreso al Rock & Roll Hall of Fame, en una ceremonia encabezada por Trent Reznor (Nine Inch Nails) y de la que también participarían tanto los miembros actuales, entre los que estaba el propio Simon Gallup, como otros ex integrantes.



Pese a no haber sido un miembro fundador del grupo, su ingreso se produjo en 1979, poco después del lanzamiento del álbum debut "Three Imaginary Boys", grabado por el reemplazado Michael Dampsey: en su primera estadía de tres años, registró "Seventeen Seconds", "Faith" y Pornography" hasta que las tensiones con su amigo Smith lo terminaron de convencer por abandonar sus filas en 1982 y regresar tres años después hasta su sorpresiva salida de las últimas horas.



En una de sus últimas entrevistas, concedida a la NME en 2019, Robert Smith se había referido a su conflictiva relación con Simon Gallup, aunque también había expresado su admiración por su "mejor amigo de siempre".



"Es extraño que a lo largo de los años y las décadas a menudo se le haya pasado por alto. No hace entrevistas, no está realmente ahí fuera y no juega el papel de un contraste para mí en público y, sin embargo, es absolutamente vital para lo que hacemos", sostuvo el vocalista.



Sobre esos "períodos difíciles", dijo que siempre se las habían "arreglado para mantener una amistad muy fuerte" que se remota a la "experiencia compartida de cuando éramos adolescentes", y completaba: "Cuando tienes amigos así, especialmente durante tanto tiempo, se necesitaría algo realmente extraordinario para que esa amistad se rompa".