Lo que supo ser una gran fiesta, aun con su zonas oscuras, este año no será tal. El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires decidió realizar el Tango BA, Festival y Mundial 2020, que hoy comienza en una nueva versión: será virtual (se desarrollará y juzgará a través de videos) y la competencia tendrá como protagonistas a parejas de baile que sean convivientes y a bailarines solos, formato por lo menos curioso que sacudió al ambiente. Es que un amplio sector considera que no puede haber una evaluación individual en un festival de estas características, puesto que la pareja es la esencia misma del tango. Modalidad que profundiza -consideran- el poco encanto que ya le imprime el formato virtual, donde de una selección de videos hecha por un jurado, el 30 de agosto se definirán los ganadores por cantidad "clicks" en redes y plataformas, como señalaron medios nacionales. La ruidosa queja hizo eco por todo el país, incluido San Juan, donde -plegado a una inédita cruzada nacional- el grueso de los tangueros locales adhiere a las críticas sobre esta modalidad, a la que se refieren como "híbrida", "forzada", "de apuro" y "sin sentido". Y a su vez, suma el reclamo por la falta de federalismo del Mundial, que olvida a los muchos y buenos tangueros de todo el país (ver "El otro abrazo").



"El tango es un baile de contacto físico. Individual podés entretenerte un ratito, pero el tango propiamente dicho es de a dos. Evidentemente esta propuesta no ha sido viable ni para muchos del jurado ni de los bailarines, ni para nadie", señaló Analía Miodowky, desde hace más de una década al frente de la milonga La Fulana. "Su desafío, su razón de ser radica justamente en eso que sucede entre dos cuerpos, cómo crean el movimiento en conjunto para ser uno, pero entre dos. Sin eso, no hay tango. Una persona sola puede moverse de manera genial, pero su destreza y genialidad sólo es real y comprobable en función de cómo lo hace con otro cuerpo. Es un ida y vuelta entre dos", asintió la bailarina Romina Oropel.



"Tendrían en todo caso que dejarlo como una categoría, solista, pero no existe. No tiene nada que ver una pareja con un bailarín solo. Vos podés bailar solo, pero al momento de bailar con alguien se te queman los libros, porque es otra la energía", aportó en la misma dirección Diego Escobar, bailarín y docente internacional, integrante de numerosas redes de tango, a quien tampoco le convence demasiado el tema de la virtualidad. "Ni de lejos es lo mismo ver una pareja en un escenario que por un video, le quita realidad y magia", subrayó el cordobés radicado en San Juan; y añadió que en este contexto, un ganador virtual será como "un rey sin corona". "Hay una grieta grande con esto. Sé que mucha gente que iba a estar se ha bajado. Lo que han hecho es una cosa de los pelos, cualquier festival de este tipo en Europa lo están planificando seis meses antes como mínimo", dijo. "Sí, da la sensación de que dos personas entre cuatro paredes, en tres días sacaron el festival, muy improvisado", coincidió Alfredo Estevez, presidente de la Asociación de Milongueros de San Juan, para quien "no tiene ningún sentido" una performance individual en algo que "es esencialmente de pareja".



"Yo trato de entender la postura de esta gente" reflexionó Gerardo Lecich, a la cabeza del consolidado Ballet San Juan Nuestro Tiempo e integrante de la Red Federal de Tango Escenario. "Quisieron abrir el juego, pero me parece que lo han hecho para el lado equivocado", opinó.



En consecuencia, entre este y otros reclamos, el sector sanjuanino en general coincide en que esta edición es "improvisada" y que debió postergarse como tantos encuentros en el mundo hasta que estén dadas las condiciones. E incluso se pliega -mediante las redes sociales- a la campaña de las milongas porteñas que llaman a no participar de la primera edición virtual de Tango BA.

El otro abrazo

En medio del descontento, sin embargo surgió algo muy bueno. Y es que disparó un espontáneo encuentro entre todos los sectores vinculados al tango, de todo el país, detrás de objetivos comunes, en principio, el respeto por la actividad y sus hacedores en lo artístico y económico; y el espíritu federal. Sobre esto opinaron los sanjuaninos:

"En realidad lo que hizo esto fue exacerbar un problema que viene de años, porque el manoseo a los artistas no es nuevo. Pero lo importante es el movimiento de unidad que se está generando en el país", apuntó Estevez, que como el resto, advierte que es algo inédito. "Es un gran logro porque también hay una actividad muy fuerte en el interior, que nunca se tuvo en cuenta", sostuvo Miodowky. "Todos queremos trabajar y tener la oportunidad; y está perfecto que se haya reaccionado", acotó Lecich. "Estoy de acuerdo en que la comunidad tanguera se manifieste en contra de un evento que toma como bandera al tango, pero lo hace una vez al año, mientras los hacedores del tango trabajamos todo el año sin ningún tipo de amparo", dijo Oropel. "Los bailarines del interior siempre fuimos olvidados y seguimos olvidados. Y también somos nosotros los que construimos el tango día a día", anotó Escobar.

