Tiene 24 años, saltó a la fama con No matarás, película que le valió la candidatura en la terna Revelación en los Goya 2021; y ahora arrasó en el Festival de Venecia de la mano de Penélope Cruz, con quien encabeza el elenco de Madres Paralelas como la nueva chica Almodovar. Convertida en una de las estrellas de la versión 2021 del encuentro cinematográfico más antiguo de Europa, Milena Smit marcó tendencia con un aspecto que reafirma sus ideales estéticos que van en contra de las normas convencionales.



A punto de estrenar en octubre, bajo la dirección de Pedro Almodovar, esta joven promesa del cine español que también rodó Alma, la flamante apuesta de Netflix creada por Sergio G. Sánchez (El orfanato o Lo imposible); es todo un suceso.



Nacida en Elche, en 1996, ella trabajaba como recepcionista de un hotel hasta que fue descubierta por el cineasta catalán David Victori, a través de Instagram. Después del rodaje comenzó a formarse en escuelas de interpretación, desempeñandose como teleoperadora en una empresa de ascensores o auxiliar de información en el metro. Hasta que llegó su gran oportunidad y hoy acapara todas las miradas.



Pero, además del cine, su otra gran pasión es la moda donde comenzó como modelo a los 15 años. Quizás es por eso que ella tiene en claro que un look tiene que definir la personalidad. "Estoy en contra de los típicos estilismos que te intentan imponer para ser "la nueva chica guapa". Esas etiquetas no me van", aseguró en una entrevista reciente. Y es en Instagram, que acumula más de 17 mil seguidores, donde comparte sesiones de fotos, el vestuario elegido para una alfombra roja o grabaciones de películas; y hasta maquillaje. Una estrella emergente que escapa a la imagen de princesa y ""chica guapa" con una presencia



transgresora, entre lo gótico y lo urbano, por el que es pretendida por exclusivos modistos como Paco Rabanne.