Un round demoledor. Los fans se manifiestan de muy variadas formas para el evento. Leonardo Canga (Subzero) y Ignacio Rodríguez (Scorpion) fieles al juego Mortal Kombat, recrearon un duelo para alquilar balcones. (FOTOS: MARCOS URISA)

La otakumanía no se detiene. Cada edición del Otaku Yoobi, el evento que convoca a los fans del animé, el manga, los videojuegos y demás géneros de entretenimiento, suma más adherentes y en esta ocasión especial, fue significativa la asistencia de jóvenes más producidos para la ocasión. Porque nadie quería perderse de la celebración de los 10 años del encuentro organizado por el grupo Ochitaki que promueve la cultura nipona en la provincia. Los cosplayers, tanto chicos como adultos, fueron el gran foco de atención y muchos fans querían sacarse selfies para tener como recuerdo en sus muros de Facebook e Instagram. Personajes de videojuegos, de las series de animé del momento (que muchos siguen por Internet) y de superhéroes o personajes de películas de terror. Entre otras atracciones que se desarrollaron ayer en Luna Morena, los talleres y encuentros brindados por los miembros del grupo Universo Japón tuvo un sentido interesante, ya que aprovechando que el 3 de noviembre es el día de la cultura japonesa (Bunka No Hi), hubo una instancia para aprender y probar comidas típicas del país oriental; cómo realizar una Yukata (es la vestimenta tradicional hecha de algodón, el kimono); y la caligrafía, la forma tradicional de escritura japonesa, entre otras artes.

Alejandro Graue, la figura estelar invitada. Famoso actor de doblaje de animación, conversó con el público y develó los secretos de su oficio.



Además, la figura central invitada para esta edición, Alejandro Graue en el escenario, cautivó a los adolescentes. El actor y locutor de doblaje de series como Gravity Falls, Ultimate Spider Man, Kenshin de Samurai X y otros personajes, brindó una charla íntima y amena, contando sus experiencias en la industria y enseñó el arte de interpretar para la animación. Por otra parte, los clásicos torneos de lucha y carreras, fueron otra de las actividades que fueron muy convocantes pues, se disputaban importantes premios en efectivo para los vencedores. Toda una jornada de diversión sin límites que dejó satisfechos a los otakus sanjuaninos.

Como siempre, el cosplay es una de las principales atracciones del Otaku Yoobi. Cada año se suman nuevos participantes con disfraces más elaborados.