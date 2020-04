Llegó el día. El 3 de abril era esperado en todo el mundo y no significaba el final de la cuarentena, sino el regreso de la banda más querida de los últimos tiempos. La parte cuatro de la Casa de Papel irrumpió en la madrugada ayer como una estampida en millones de hogares en el mundo, a pura acción, con una explosión y así continuó, dejando sin respiro a la audiencia. Porque como ocurrió con la temporada anterior, Netflix liberó los 8 nuevos episodios de manera escalonada, desde la medianoche en la costa oeste de Estados Unidos y a las 4 le tocó a Argentina, Brasil y Chile.

Durante buena parte de la mañana de ayer (hasta que el tema de las filas de jubilados cobrando le quitaron el primer lugar), La casa de papel encabezó el primer puesto en la tendencia en Argentina, con 362 mil tuits. Entre los 10 también estuvieron Nairobi (121 mil), Denver (33mil) Palermo (15 mil). Es que la mayoría de los fanáticos amenazó y cumplió maratonear la serie- aprovechando el aislamiento preventivo- para luego volcarse a comentarlo en las redes; pero también compartieron la adrenalina, la emoción y la pena que encierra esta temporada. Sí, se vienen algunos spoilers.



A miles de kilómetros, la audiencia vibró con el dolor del Profesor (Alvaro Morte) por la muerte de Lisboa (Itziar Ituño)- que se ve que en realidad ha sido capturada-, o la decepción de Tokio (Ursula Corberó); celebraron el puñetazo de Denver a Arturito, o sufrieron juntos porque Nairobi (Alba Flores) estaba en la mesa de cirugía cuando se cortó la conexión con el cirujano pakistaní que dirigía a distancia la operación.



Nuevamente, como con las otras, el guión deja glosario de frases que son replicadas y tomadas como banderas. "A Tokio no se la deja. Es un pu... Mascherati, todo el mundo quiere un Mascherati' le dice, Denver a Río. Palermo quiere irse pero Helsinsky con un amoroso abrazo logra persuadirlo, Estocolmo y Denver entran en conflicto. Pareciera que los autores quieren destacar que el amor lo complica todo, los nubla pero es tan fuerte como la muerte que les respira en la nuca todo el tiempo. Lo que les trae caos, también es lo que los sacará a flote.



En los flashbacks del monasterio, cuando se craneaba el plan del Banco de España, se ve de nuevo a Berlín que sigue ofreciendo cátedra de cómo vivir la vida cuando sabes que no tienes resto. Su boda con Tatiana aporta un poco de color, reflexión y otro tema a la banda de sonido: Ti amo de Umberto Tozzi.



La odiada Alicia Sierra pondrá entre cuerdas a Raquel Murillo, Lisboa, para que traicione al profesor. Casi lo logrará, pero se le escapará de las manos. Sin embargo, Sierra será insistente como perro de caza y pondrá en jaque al Profesor.



¿Que si lo spoileremos todo aquí? No, no todo. Sí diremos la esperada "Parte cuatro' no decepciona, que sigue con el mismo suspenso y sorpresa de las anteriores, que se afianzan los lazos entre los atracadores, como familia que se plantearon desde el inicio y seguirán adelante por alguien que ya no está. Alba Flores, ¡chapeau! La guerra continuará, pero habrá que esperar hasta el 2021 para ver quien ganará.