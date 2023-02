Salma Hayek recorrió alfombras rojas las últimas semana, por primera vez en los Golden Globes, como presentadora, en los Britt Awards y en la promoción de Magic Mike: last dance, la comedia con Channing Tatum, a la que se incorporó para la tercera entrega.

Esta vez, la actriz mexicana de 56 años reveló que en Hollywood estuvo vetada para la comedia, porque los productores entendían que era "demasiado sexy para tener sentido del humor'. "No sólo no se te permitía ser inteligente, sino que tampoco se te permitía ser graciosa en los años noventa' dijo en declaraciones a la revista GQ.

Salma continúo con su carrera encasillada en el de sex simbol o figura exótica. Años después confesó que padeció ese lugar. No fue hasta que tuvo 40, que conoció a Adam Sandler y le dio la posibilidad de explorar ese género

Hoy, la actriz, que no ha perdido sus curvas ni belleza, se permite sacar a la luz el corsé que le impuso la industria y abre nuevas puertas para la actuación. Pero también analiza que ha logrado reivindicar a la comunidad latina, por ejemplo en Los Eternals, donde es súper heroína sin tener que ser blanca y rubia.

"En aquel momento estaba triste. Pero aquí estoy ahora haciendo todos los géneros, en un momento de mi vida en el que me dijeron que ya no trabajaría, que estaría fuera de la industria. Así que no estoy triste, no estoy enfadada. Ahora me río' aseguró la nacida en Veracruz, ubicándose un escalón más arriba, en un lugar sin rótulos.



Looks

Suele usar siempre su melena castaña oscura, larga, con ondas. Ama los recogidos. Todas quieren imitar su "make up' natural.