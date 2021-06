Cualquiera la ve y ni imagina qué podría estar mal con el rostro y físico de Cara Delevingne, la cotizada modelo elegida por importantes marcas para protagonizar sus comerciales y ser el rostro de sus firmas. Sin embargo, la británica nacida en agosto de 1992 y dos veces Modelo del Año en los Premios de la Moda de su país tiene sus inseguridades, que incluso pensó solucionar en un paso por el quirófano. Su nariz y su busto son los puntos que no conforman a esta muchacha cuyos ojos clarísimos en contraste con sus pobladas y largas cejas se convirtieron no solo en su sello distintivo, sino que también marcaron tendencia. Para Cara, la idea de retocarse sigue latente y les comunicó a los de su generación que eso no tiene nada de malo. Lo que no le gusta a la también actriz es la idea de mentir al respecto o de andar ocultando si se corrigió esto o aquello.



"No querría que nadie se preguntara si lo he hecho o no. ¿No sería mucho más fácil decir: Sí, claro, he cambiado esto y esto otro?", se preguntó la blonda en diálogo con el podcast Make it Regin, donde contó que sin embargo, hacerse y confesar un retoque podría perjudicar su carrera de modelo. "No pasa nada porque así sea... Lo más triste de todo es que la gente no pueda hablar abiertamente de ello", sentenció.

Looks

Cara no ha tenido pruritos en atravesar distintos looks, ni en su vida privada ni ante las cámaras. De hecho, ha sabido pasar de un platinado muy corto a una melena color miel sin escalas. Y todo le va bien.