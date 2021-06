La Organización de Músicos Autoconvocados difundió ayer un comunicado en el que hablan de que "nuevamente se ve perjudicada" su "principal fuente de ingresos" y cuestionan que la prohibición de "eventos gastronómicos, sociales y culturales" implicaba la suspensión de los espectáculos en vivo en bares y boliches y que no estaba de manera explícita en el último decreto del Gobierno de San Juan.



Recordaron la participación de la ONG en todas las instancias de Acuerdo San Juan durante el 2020. "La situación de las y los artistas no ha cambiado en lo estructural: no se tuvieron en cuenta nuestras propuestas en las conclusiones del Acuerdo, la ley que el mismo gobierno propuso (Ley de Mecenazgo) no se encuentra vigente y nuestro día a día es más difícil que el año pasado. Reconocemos que tanto San Juan como el resto del país están atravesando una situación sanitaria crítica pero también entendemos que nuestras exigencias laborales necesitan una respuesta concreta" pidieron.



Además resaltaron que cumplen con los requisitos exigidos por las autoridades. "Como trabajadoras y trabajadores de la cultura contamos con el aval oficial de "Establecimiento Seguro", por lo que somos conocedores de todos los protocolos sanitarios vigentes y los hacemos cumplir en cada espectáculo" afirmaron y puntualizaron que no sólo se ven afectados artistas sino toda la cadena que gira en torno a ellos. "Ante esta decisión desacertada seguimos abiertos a dialogar y a construir democracia entre todas y todos, ya que entendemos que a esta situación no se la puede superar de manera individual sino colectiva. Y para ello, la empatía es fundamental" finalizaron.