Mariano Arias

El pianista y compositor Tito Oliva sumará otro hito a su historial con el estreno internacional de una obra suya en México, de la mano del maestro Emmanuel Siffert. Es que el músico sanjuanino compuso por primera vez una pieza para orquesta y será interpretada por primera vez por los músicos la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes que conduce el director suizo ahora instalado en esa localidad azteca después de su partida de San Juan. Será el próximo domingo 24, en el marco de la Feria de San Marcos, una de las fiestas más importantes y más antiguas del país. "La orquesta es muy parecida a la de San Juan, estoy muy feliz de llevar una obra sanjuanina a otro lugar del planeta y contento de que vayamos a tocar esta obra de Tito en México" dijo Siffert a DIARIO DE CUYO.



Por su parte, Oliva se mostró entusiasmado con el estreno de "Obertura festiva", que es el primer movimiento de una obra más grande. "Es el que estuvimos trabajando con el maestro Siffert antes de que él se fuera, tuvimos varias jornadas, porque como él conoce tanto la orquesta sinfónica, me asesoraba sobre qué potenciar, qué no" contó el músico que el año pasado presentó su primera ópera, Borrarás tu sombra.

Ensayo. El maestro Emmanuel Siffert trabajando con la Orquesta Sinfónica de

Aguascalientes.

"Siento que voy consolidando una identidad como compositor, profundizando en una música mía, que tiene su propia personalidad, que no es copia de otra cosa, uno tiene referencias, pero vas trabajando y llegó un momento que dije "esto lo hago yo y no otro". Además, el hecho de que se estrene en otro país es una puerta que se abre a nuevas formas de hacer circular lo que yo hago desde acá, desde San Juan, y suma a la cultura que producimos desde aquí" expresó Oliva, quien comenzó a componer esta pieza hace un par de años y la terminó en el 2020, con la intención de estrenarla con la Sinfónica de la UNSJ, pero con el cierre de la cuarentena quedó inconcluso. Después Siffert renunció a la formación sanjuanina y ahora, hace poco llamó a Oliva para expresarle la idea de presentarla allá. "Yo me puse más que contento, primera vez que voy a estrenar una obra de esta envergadura, para orquesta sinfónica, en el extranjero y sobre todo dirigida por el maestro Siffert, que es una autoridad en el tema. Para mí significa un gran aval de lo que estoy haciendo y tengo un gran agradecimiento con el maestro que aún estando en otro lugar, se acuerda de la música que hago y la quiere promover".

La obra está basada en una rítmica del estilo del cuarteto". Cuando abordo obras basadas en rítmicas populares no es para hacer una copia, sino una inspiración a partir de la cual pongo mi música, así pasó con Tango tour, uno la escucha y no es un tango sino que tiene reminiscencias a tango, células rítmicas. Lo mismo con la Obertura festiva", detalló el compositor, que sobre por qué fluyó ese género, recordó cuando hace 20 años fue tecladista y arreglador de dos bandas de cuarteto sanjuaninas que se formaron al disolverse el Cuarteto felicidad. "A partir de esa experiencia que tuve con ese tipo de música el abordaje de esta obra tiene más que ver con tomar algunos aspectos rítmicos y melódicos, pero que se van deformando, no es un cuartetazo, sino que la obra va creciendo y se van desestructurando, entonces eso le da una singularidad" comentó y profundizó: "El cuarteto es una música alegre, festiva, pero está hecha en tonalidades menores, que en la música se usan para lo contrario, para algo más triste, más melancólico, hay una tensión en ese juego de lo melancólico de la tonalidad menor y la cosa festiva que está sobre eso. Entonces es una de las cosas que me impulsó a hacerlo" detalló.

Oliva confió que le gustaría que fuera estrenada en Argentina, pero opinó que depende de cada organismo y director, "no todos programan obras de autores nuevos, sino que prefieren un repertorio que no signifique un riesgo artístico" y por eso dijo que valora la elección de Siffert: "Él está haciendo una puesta de algo que supongo considera valioso".