"Queremos que hablen de Sintonía, bien o mal, pero que hablen" dijo Fabián Barreras, uno de los integrantes del trío que completan Emanuel Fernández y Oscar Figueroa, para explicar por qué eligieron versionar La malagueña, y darle su toque personal, alejado del folclórico como se la conoce por estas latitudes.



La popular canción, que lanzaron en noviembre del año pasado, tiene su videoclip filmado en un local bailable de 9 de Julio y será el centro del concierto que darán este viernes 18 en el Teatro Municipal, con entrada gratuita (que requiere reserva a través de un link al que se accede desde el Facebook de Sintonía).



"La hicimos con un estilo bien rock pop, logramos una fusión de esos dos estilos para reversionar esta canción del folclore mexicano; ha quedado muy interesante, así que merecía un video con esa impronta" agregó Barreras que produjo además el video que grabaron en vivo acompañados de una banda de músicos formada por Cristian Quiroga, Carlos Rubia, Juan Carlos Tonchi Paredes y Marcos Paredes.

En vivo. Una de las imágenes del video de la su versión de La malagueña en

clave de rock-pop.

"Siempre es un desafío hacer cosas nuevas y con Sintonía tratamos de buscar nuestro propio estilo, reversionar canciones conocidas, salió algo muy lindo... estamos muy felices con el resultado. Es por el hecho de hacer una canción tan instalada en el oído del público y nos llena de orgullo decir que esta es nuestra versión" comentó Fernández por su parte.



Figueroa se sumó al trío en octubre después de la salida de Marcos Lozano- que se radicó en España- y prácticamente debutó con esta canción y el video -que fue filmado el año pasado- y ahora comparten en público como un modo de presentar oficialmente la actual formación del grupo.



"Yo soy primo hermano de Fabián y un día me llama para decirme que tenían muchos conciertos por delante, que Marquitos se iba que si me quería sumar, le dije que sí e inmediatamente me puse en campaña para aprender el repertorio de años porque vienen trabajando hace 3 y 4 años, grabar voces para el reemplazar en el estudio" contó Figueroa, que anteriormente estuvo en los Inti Huama, Sentir cuyano, Pie de Palo. "Me siento muy versátil, siempre aborde distintos géneros, soy egresado de la Escuela de Música, donde estudié canto lírico, el cancionero popular argentino, he cantado rock, tango, así que me siento como pez en el agua; lo que si ha sido nuevo para mi es entrar de lleno a este repertorio de pop lírico, pop rock" aseguró.



El concierto tiene un costado solidario porque si bien no cobrarán entrada les piden a sus seguidores que los "ayuden a ayudar", por lo que piden donaciones de indumentaria, útiles escolares y alimentos no perecederos, que acercarán luego a instituciones sin fines de lucro que trabajan con familias carenciadas.