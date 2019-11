"Gemini man", en inglés. "Proyecto Geminis", para Latinoamérica. El "Geminis" alude al signo representado por los gemelos y a lo que simboliza: la dualidad, el desdoblamiento. Y para darle entidad en la gran pantalla, no tuvieron mejor idea que clonar a Will Smith (51) para convertirlo en su antagonista de la ficción, pero veinteañero y creado completamente de manera digital. Dirigida por Ang Lee, Proyecto Geminis -que llega hoy a la cartelera local en estreno nacional- aborda a Henry Brogan, un asesino a sueldo ya demasiado mayor para seguir con su duro trabajo, que finalmente decide retirarse. Pero concretar su plan no le va a resultar tan fácil, pues tendrá que enfrentarse a un clon suyo, mucho más joven, que estará pisándole los talones.

Innovadora desde lo visual, según la crítica ese es el gran atractivo de esta superproducción, donde la historia -calificada como "trama delgada", de la que también forman parte Mary Elizabeth Winstead, Clive Owen y Benedict Wong- parece quedar relegada a un segundo plano. Y es ese condimento el que ha devuelto a las primeras planas a Lee, desde Una aventura extraodinaria.