Famosos de Hollywood, de la talla de Emma Stone, Natalie Portman, Matthew McConaughey, Andrew Garfield, Felicity Jones, Dakota Fanning, Amy Adams y Chris Pine grabaron en conjunto una canción. Pero esta vez nada tuvo que ver con proyectos como USA for Africa (quién no recuerda a aquellas estrellas entonando We are the world, we are the children...) sino para protestar contra el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.



Luego de la arremetida que hiciera Meryl Streep en la entrega de los Globos de Oro, ahora 21 actores unieron sus voces para interpretar el popular tema de Gloria Gaynor, I will survive (Sobreviviré) a pedido de la revista W Magazine; un clásico de los '70 definido por la Biblioteca del Congreso norteamericano como "histórica, cultural y artísticamente significativa".



"Mientras que la canción ha sido interpretada por varios lentes sociales, es la clase de himno que necesitamos más que nunca con la inauguración que se acerca. Y con una presidencia inminente comandada por Donald Trump, sobreviviremos", dice un artículo junto al video, en referencia a la asunción del futuro mandatario, que tendrá lugar el viernes 20 de enero.



"Al principio tenía miedo, estaba petrificada", "¿Creíste que me quedaría sentada?", "Oh no, sobreviviré", son algunas de las frases que suenan en cada una de estas famosas voces, que van tomando más ímpetu a medida que avanza la canción; que algunos leen en cámara.



Ya desde la campaña que buena parte de la industria cinematográfica (porque claro que hay quienes lo apoyan, como Stephen Baldwin, Chuck Norris, Lou Ferrigno, Clint Eastwood, Jon Voight o Kirstie Alley, por citar algunos) ha aprovechado cada escenario para arengar contra el magnate republicano, y no ha dejado de hacerlo luego del veredicto de las urnas.



Ahora bien, teniendo en cuenta que al día siguiente del discurso de Streep en los Golden Globes, él salió a contestarle -la trató de actriz "sobrevalorada", entre otras cosas- no es descabellado esperar que el futuro presidente norteamericano se manifieste sobre esta canción.