Los sanjuaninos supieron disfrutar en estas tierras de sus puestas alusivas a Gustavo Cerati, más de una vez. Y ahora regresan, pero para abordar repertorio de otro prócer del rock nacional: Charly García. Esta noche, quienes concurran al Teatro Sarmiento, podrán sobrevolar el MTV Unplugged que Mr Say No more grabó en los "90, de la mano de los ya reconocidos Música para volar. El combo rosarino integrado por José Matteucci (voz y batería), Alexis Thompson (guitarra y samplers), Julieta Sciasci (bajo y coros), y Bruno Moreno (piano) desplegará con estilo propio, pero con guardando fidelidad a los arreglos originales, todos los temas de este álbum. Fue el disco que Charly desgranó para el canal estadounidense en compañía de la fallecida María Gabriela Epumer en voz y guitarra, la batería de Fernando Samalea y Zorrito Von Quintiero en teclados, órgano y bajo.



Lleno de canciones emblemáticas, "Hello!' invadirá el aire con arreglos de cuerdas originales, con violín yvioloncello, y acompañado de una videoinstalación diseñada especialmente para la puesta: varias superficies de proyección sobre las que desfilarán videoclips y películas del momento, mezcladas con tomas en vivo, tarea a cargo del realizador audiovisual Hernán Roperto.



La cita es a las 21 hs en el Teatro Sarmiento. Entradas en la boletería del teatro y Tarjeta Data. Desde $350 a $450.