En la misma línea que varios colegas, el reconocido músico puertorriqueño Carlos Alomar, famoso por haber sido guitarrista de David Bowie y James Brown, entre tantas figuras, afirmó que Soda Stereo "merece un lugar en el Hall de la Fama del Rock and Roll porque elevó el sonido de la música latina a otro nivel". "El sonido de Doble vida dio pie para que, de la misma forma que uno se pone un buen vestido, no quiera volver a ponerse la ropa de antes (...) Los discos que siguieron a Doble vida llevaron a otras bandas a mejorar su calidad", dijo el músico que produjo la mencionada cuarta placa de estudio del trío argentino en una entrevista al diario colombiano El Tiempo. Y agregó que "hay canciones que son número uno pero el legado no son sólo los éxitos, son las letras conectadas al sonido las que enmarcan una época".