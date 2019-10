“No es la novia. Es el toga de mi papá”, indicó Charlotte Caniggia sobre Sofía Bonelli, a quien desacreditó como novia de Claudio Paul Caniggia.

En diálogo con Teleshow, la modelo y periodista de 26 años aseguró que las palabras de la participante del Bailando no le molestaron y sostuvo que hubiera dicho lo mismo si ella fuera “otra chica”.

“'Es gato, es esto, es lo otro...'. No me sorprenden los dichos que tuvo hacia mí. No pasa por mí sino por el lugar que ocupo de pareja de él. Si fuera la piba de una noche nadie saldría a decir nada, pero esto lleva seis meses”, consideró Sofía, y agregó que está conviviendo con Claudio Paul Caniggia.

Si bien Charlotte había asegurado que no tenía ningún tipo de relación con Bonelli –“ni me interesa saber quién es”–, la modelo afirmó que al vivir en el mismo complejo (un exclusivo hotel con departamentos de Puerto Madero) se ha cruzado con la hija de su novio en más de una ocasión.

“Siempre hablamos de banalidades. No tengo ni tuve una relación de amistad. Es mi vecina. Quiero que quede claro que por más que me diga lo que sea, yo la respeto. Así como a la ex de él”, agregó sobre Mariana Nannis, que también había hablado sobre ella en la televisión italiana.

Luego se manifestó disconforme con la notoriedad que tomó el escándalo mediático ya que ella elige el bajo perfil. “Si (Charlotte) tiene algún problema, sabe dónde vivo, y que me hable personalmente. No adelante de una cámara”, lanzó la modelo.

“Entiendo que sus vidas sean un reality y viven de esto, pero yo arreglo las cosas de otra manera. No soy mejor ni peor. Me enseñaron que las cosas se charlan personalmente”, continuó quien también se destaca como colaboradora en la sección moda en distintos medios gráficos en referencia a las palabras de Alexander y Mariana Nannis.

“Ellos saben bien cuál es la verdad, aunque delante de una cámara digan otra cosa. Y los entiendo, es el papel que tienen que jugar. Los respeto y cada uno puede opinar lo que quiera, pero hay una realidad, y eso les molesta”, concluyó Sofía Bonelli, la novia de Claudio Caniggia.