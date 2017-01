Con motivo de un juego del programa de El Trece Pasapalabra, Sofía Gala debió adivinar el título de una canción a través de una serie de pistas. Luego de fallar en el intento por no haber podido reconocer ni la melodía ni la letra del tema, se reveló que el hit en cuestión era "Carnavalintro", la canción solista de Chano Moreno Charpentier .

Con la honestidad que la caracteriza, la actriz opinó sobre la música de Santiago y de Tan Bionica y fue lapidaria: "No tengo idea de Tan Bionica, ¡por suerte! (...) no me gusta la banda. ¿No puede ser de bandas buenas el juego?" preguntó Sofía, para luego deslizar un picante comentario: "Un beso grande al Chano, gran talento" concluyó la hija de Moria Casán, quien se tapó los oídos al escuchar la melodía del cantante pop.