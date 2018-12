Si bien parecía que las aguas se habían calmado por el fin de semana, Sol Pérez compartió un video este domingo y volvió a echar querosén al incendio que hoy mantiene con Lourdes Sánchez y las angelitas del programa de Ángel de Brito.

El video que la participante del Bailando compartió muestra cómo sacrifican a una pequeña mascota mientras su dueña llorar en forma desconsolada.

La panelistas aprovechó las duras imágenes para arremeter contra su rival Lourdes Sánchez. “Tremendo, no paro de llorar. Eso le pasó a mi perra Tokio. De eso se burló ella. Pero que sigan hablando pel…, se me parte el corazón”, escribió en un primer tuit.

Entiendan que no es gracioso burlarse de la muerte de un perro. Saben lo que es que se te esté muriendo y no poder hacer nada para salvarlos? De esto no hay que burlarse NUNCA https://t.co/jHUhsL5L2T — Maria Sol Perez #lachicadelclima (@SolPerez) 2 de diciembre de 2018

A los pocos minutos volvió a dejar un mensaje y fue contundente contra sus enemigas: “Entiendan que no es gracioso burlarse de la muerte de un perro. ¿Saben lo que es que se te esté muriendo y no poder hacer nada para salvarlos? De esto no hay que burlarse nunca”, finalizó.

Todo el conflicto comenzó cuando la mediática acusó a la presidenta del BAR de burlarse de la muerte de su cachorro y disparó una frase polémica: “Me puso preocupate porque no se te mueran los perros. Yo no le digo a ella preocupate porque no se te muera tu hijo. Me parece asqueroso”.