De chica del clima a diputada. Ese sería el gran giro que Sol Pérez pretende dar en su carrera y Amalia Granata es una de sus referentes.

La modelo confirmó sus deseos de incursionar en la política después del trágico accidente que sufrió su abuela en 2016. "Mi abuela murió atropellada en un accidente. Para mí fue un antes y un después, me marcó de por vida en la forma de encarar un laburo, una relación, en todo", contó la rubia en Infama recargado.

Luego, la rubia amplió más esta declaración en Involucrados, el programa del que es panelista. Quiero ser diputada, pero no quiero un peso de la política. No quiero cobrar", aseguró y confesó que le llegaron algunas propuestas aunque no reveló de qué partidos.

Sol aseguró que fue la carrera de Amalia Granata la que la impulsó a este deseo. "Me parece muy bueno lo que está haciendo Amalia. Me alegra que la gente empiece a confiar en ella. Aunque esté en la vereda opuesta, para plantarse en la política hay que tener unos ovarios enorme. Más aún viniendo del medio y siendo mujer", disparó y remarcó que no pretende llenarse de dinero por esta carrera.

"Me quiero acercar a la política para ayudar a la gente. No me interesa el poder, ni la plata. Todos los que llegan tienen mucho dinero. Pero no están cerca de la gente porque no vivieron los problemas. Van, se sacan la foto y se van. Hacen campaña con la gente que los necesita", concluyó.