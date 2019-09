Sol Pérez fue una de las protagonistas de la alfombra roja de los premios Martín Fierro de Cable. La modelo tuvo un "accidente" cuando estaba mostrando su look frente a cámara en la previa de la ceremonia, conducida por Fabián Medina Flores, Mariano Caprarola y Claudio Cosano.

La panelista de Involucrados lució un vestido verde lima con un tajo lateral profundo y con detalles de plumas, realizado por la diseñadora rosarina Eliana Dreses. Mientras charlaba con los especialistas de moda, Medina Flores intentó acomodarle el vestido, pero se lo abrió tanto que la ropa interior de la joven quedó expuesta.

Más allá de la repercusión que esa situación tuvo en los medios, Sol minimizó este episodio. "(Medina Flores) no lo hizo con mala intención. No le doy tanto vuelta a las cosas. Y si lo hizo a propósito, queda en él", declaró en una entrevista con el programa Nosotros a la mañana.

En el ciclo de El Trece, el periodista Tomás Dente puso al aire un audio que le envió el asesor de modas, explicando lo sucedido. "Me sentí muy apenado cuando vi por el teléfono que se había viralizado eso como un blooper -confesó Medina Flores-. Ella tenía una sandalias de acrílico con un taco muy finito. Pensé que se le iban a enganchar las plumas y como le iba a proponer que volviera a desfilar, no quería que se enganchara. No pensé que estaba tan abierto, y nunca fue mi intención".

Luego, Sol admitió que se había copiado de un diseño europeo para su look: "Es un vestido inspirado en otro vestido. Vi la foto y pedí que me lo hicieran parecido. Estoy re contenta con el resultado. Acá les cuesta abrir la cabeza y van todos de negro, azul y blanco. Siguen usando transparencias que es (una tendencia) de hace un millón de años. Pero bueno, cada uno usa lo que se siente cómodo y lo que quiere".

El vestido original en cuestión es un diseño de la marca Ze García Atelier de color verde lima que usó Jessica Goicoechea hace un mes en el festival Starlite. Se trata de una reconocida modelo española y diseñadora de moda de 22 años, creadora de una línea de ropa y de cosmética.

Además, Sol reveló que al final de la transmisión sintió mucha vergüenza porque se le manchó el vestido. Sospecha que quisieron perjudicarla: "Alguien me tiró una remolacha en el asiento. Raro, porque la remolacha venía en la entrada. Entonces es muy raro que en la anteúltima tanda estuviera la remolacha en el asiento. Yo ya me había levantado en otras ternas y no me había manchado el vestido", acusó.