En "Bailando 2018", de "ShowMatch" siguió la ronda de Ritmo Libre. El escándalo de la noche lo protagonizó Sol Pérez quien se indignó, dejó a Marcelo Tinelli con la palabra en la boca y abandonó el estudio.

Apenas salió a la pista junto a Damián García, Sol Pérez arremetió contra Ángel De Brito, quien había declarado que ella no era una "artista". Por otra parte, la participante repitió que no entiende la función del BAR. "Es lógico que no entiendas, porque no sabés de técnica", le contestó Lourdes Sánchez, la presidente del BAR.

Después de sostener que está enojada porque el jurado y el BAR la "boludean", Sol discutió con una furia increíble con La Chipi, integrante del BAR. "Éste es un programa de televisión, es un show. Si yo quisiera ser bailarina, iría a aprender baile", gritó, Sol. La Chipi se quejó de que Pérez "esté siempre victimizándose".

Terminada la coreografía, Ángel De Brito comenzó la devolución del jurado. El periodista le aconsejó a Sol que le ponga más esfuerzo a los ensayos y la calificó con 4 puntos. Laurita Fernández tuvo un enfrentamiento con la coach de la pareja, Sol Bayona. "El concepto que eligieron se vio pobre", sostuvo. "Antes habían dicho que 'menos es más'", se quejó la coach, nerviosísima.

"Sol, necesitás plantarte más firme", le dijo Florencia Peña a Pérez. Entonces, Marcelo Tinelli mandó una tanda antes de que Flor terminara la devolución. Al regresar del corte, el conductor advirtió que los ánimos estaban muy caldeados.

Sol Pérez salió con los tapones de punta a contra Florencia Peña y Laurita Fernández. Fue todo un griterío. Puro enfrentamiento. Una Sol Pérez verborrágica y enfurecida, a puro grito. "Si no sos bailarina y elegiste venir a un programa de baile, bancátela", le tiró en un momento de la acalorada discusión Flor Peña.

Luego, Tinelli mandó otra tanda publicitaria. Después, vino el voto de Marcelo Polino quien acusó al equipo de Sol Pérez de haber hecho un plagio de la película "Step Up 3". La coach se indignó: "Con mi trabajo, no. Lo único que está inspirado en la película es la rampa. Yo no plagio nada". Polino explotó de indignación mientras Sol gritaba: "¡Me bardean!". Polino les puso 3. En total, sumaron 12 puntos.

Entonces, pidieron la intervención del BAR cuya presidenta, Lourdes Sánchez, afirmó que "Inés Stork bailó mejor" que Sol Pérez.

Al escuchar esa frase, Sol Pérez se enfureció, dejó a Lourdes y al propio Marcelo Tinelli con la palabra en la boca, dijo 'Les mando un beso a todos, chau', y abandonó el estudio, furiosa.

"Ésa es Sol Pérez, una maleducada", afirmó Lourdes Sánchez. El BAR les bajó un punto. Así, quedaron en 11.

