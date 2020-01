Sol Pérez empezó el año con un susto. ¿Qué pasó? La actriz que está haciendo temporada en Mar del Plata junto a Carmen Barbieri sufrió un cuadro de deshidratación y debió ser atendida rápidamente.

Ya recuperada, y desde el móvil de Involucrados, Pérez dio detalles de lo sucedido. "Arranqué el año para atrás. Me dolía mucho la cabeza y me bajó la presión. Pensé que era anginas pero no. Llamé al médico y me dijo que estaba deshidratada", contó la rubia visiblemente afectada por la situación.

Si bien aseguró que no fue nada grave y no tuvo que ser hospitalizada, la mediática contó que tuvieron que medicarla para frenar el cuadro. "Ahora estoy con medicamentos y tomando mucha agua. No me llegaron a internar ni nada. Tampoco hizo falta suero. Me dieron unas gotitas para el ojo también porque me lloraba todo el tiempo, pero me dijeron que tiene que ver con la presión", relató.

Recuperándose de a poco y con todo el verano por delante, la rubia, que por las noches se luce en la obra 20 millones, junto a Carmen Barbieri, Mónica Farro, Alberto Martín y Marcelo De Bellis, y por las mañanas se encarga de los móviles del ciclo de América, agregó: "Arranqué mal el año, pero espero tener un gran 2020".