El aplauso que pidió Mirtha Legrand para la familia Teruel fue sin dudas lo más comentado en el almuerzo del domingo.

A ello se refirió Soledad Pastorutti, quien estuvo presente y se sumó al aplauso para el nochero Mario Teruel, cuyo hijo Lautaro fue denunciado, detenido e imputado por violación a una menor de edad. Sobre ello reflexionó la popular cantante, mostrando solidaridad con la familia del acusado y por supuesto de la víctima.

"Bueno, no, en realidad a lo mejor el aplauso no era lo correcto en ese momento. Yo soy amiga de la familia Teruel desde hace años. Hemos compartido la música. No conozco y ni siquiera sé el nombre de quien está con ese problema”, declaró la folclorista en diálogo con Maite Peñoñori para "Los Ángeles de la Mañana" durante la gala de los Martín Fierro 2019, evento al cual asistió por la nominación de "La Voz Argentina" (Telefe), programa en donde ella fue jurado y coach.

“Me solidarizo con la chica y con la familia porque si hay algo que yo no puedo admitir, y que a mí me duele mucho, es que haya este tipo de violencia, este tipo de situaciones. Como cuando veo una película y veo que pasa una situación así, la cambio. No me entra en la cabeza y no lo soporto”, dijo.

Y amplió: “Me duele muchísimo, pero por otro lado también sé que sus familiares están pasando momentos muy difíciles y que, diciéndolo en primera persona, yo soy una artista, una trata de hacer las cosas bien, y a veces hay cosas de alrededor que te salpican y te manchan. Eso no se puede manejar".

“Me solidarizo con Mario, con La Moro (su esposa), con Jimena (hija), con quien también hemos compuesto una canción alguna vez, con toda la familia. Con Álvaro (hijo y también integrante de Los Nocheros)… es difícil tratar este tema, yo no quiero que la gente diga cosas, este tema es re difícil para quienes hemos tenido una relación muy cercana. Yo les mandé un mensaje de fuerzas y que después la Justicia se encargue de hacer lo correcto, siempre lo correcto”, finalizó la Sole.