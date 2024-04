En las últimas horas, Soledad Silveyra fue internada en el Sanatorio Otamendi y preocupó a todos sus seguidores. Esto es porque se vio obligada a abandonar la obra en la que forma parte del elenco protagónico. La actriz, tras su internación, tuvo que ser intervenida quirúrgicamente.

Si bien en un principio se desconoció completamente lo que sucedía con Soledad Silveyra, ella luego explicó que debían sacarle un quiste. Además, en diálogo con Teleshow, expresó: “La verdad que estoy perfecta, ahora me voy a Italia. Estoy bien, estoy muy bien. Me dio pena lo del teatro, pero bueno, qué se le va a hacer".

Por otro lado, sumó: “Bueno, ya me voy del Otamendi operadita. No les puedo decir porque no queda muy bien decir de qué me operaron, pero ya estoy muy bien". Además, la artista destacó la labor de los médicos y manifestó sentirse muy cómoda los días que estuvo internada.

Sin embargo, en medio de su explicación a Teleshow, Silveyra también confirmó que le queda una operación más: “Me falta mi rodilla todavía, mi cabecita un poco, pero ya estoy. Gracias a todos. Gracias Otamendi, como siempre, mi segunda casa", cerró.