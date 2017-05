En su tercera vez en suelo sanjuanino -luego de las visitas de 2012 y 2014-, el martes próximo (ver aparte), la exitosa Rosana pisará al Auditorio Juan Victoria con su noveno disco de estudio: En la memoria de la piel. Tal vez, dejando ver un costado más visceral y salvaje, la cantante y compositora nacida en las Islas Canarias (España) traerá las nuevas canciones del flamante álbum, que combinará con aquellas baladas románticas que hicieron historia a lo largo de sus dos décadas de carrera musical, como Si tu no estás, Llegaremos a tiempo, El Talismán y el famoso A fuego lento.



Su profesión, el público sanjuanino, sus miedos, sus recuerdos, su infancia y su presente; son algunos de los temas a los que se refirió de muy buen humor, en entrevista con DIARIO DE CUYO, antes de su retorno a la provincia, en el marco de una apretada gira nacional.





- Argentina te ha recibido con los brazos abiertos.... ¿Para vos, el público siente diferente en cada lugar?



- Sí, cada público tiene su peculiaridad. En Argentina, siempre he dicho que el inicio del show es como termina en el resto del mundo (risas) y eso me divierte. ¡Empiezan todos bailando y de pie!



- ¿Cómo sentís vos, cada actuación?



- Soy muy honesta con lo que siento, para bien y para mal, con lo cual soy 100 por ciento de puras sensaciones y la piel es esa memoria física que nos transporta a momentos emocionales... un abrazo, un beso, una caricia...



- Después de 8 Lunas en 2013 ¿Decidiste tomarte un recreo para volver al ruedo?



- Nooo...¡Estuve sin parar! (risas) ¡Ojalá! Sé que la palabra vacaciones existe pero aún no la he puesto en práctica (risas). Lo que hice fue una gira mundial larguísima, increíble, durante 2014 y 2015, que me llevó por más de 30 países y más de 100 ciudades en 3 continentes.

Entonces, claro, no paramos. Ya, en 2016, me encerré a componer durante un par de meses para lo que hoy es En la memoria de la piel y luego lo grabamos probando sonidos, monté mi estudio en casa hasta que en noviembre nació el disco.



- En la memoria de la piel no sólo es el título del nuevo álbum sino una frase que se repite en dos canciones del disco, como queriendo subrayar su significado y transmitirlo como idea central. ¿Por qué?



- Porque el tacto, las sensaciones que recibes a través de tu piel, son de esos recuerdos que te trasladan a momentos específicos y se quedan para siempre.



- ¿Cuáles son los buenos recuerdos que quedan en la memoria de tu piel? ¿Y en cuanto a los malos momentos?



- La verdad y sólo la verdad, es que sólo tatúo en mi piel las cosas buenas. Las cosas malas, que no me aportan, tiendo a aprender de ellas y a olvidarlas pronto.



- ¿Qué sensaciones te quedan tatuadas a fuego después de una presentación? ¿Y en tu vida cotidiana?



- Cuando termina un show me quedo con la adrenalina a mil y con la imagen de muchos rostros, con una sonrisa enorme. Ese es un regalazo que me hace la gente y que me guardo y me tatúo.



- ¿Y qué te pone los pelos de punta?



- Me ponen los pelos de punta muchas cosas, una muy buena canción, algunos abrazos, una frase que me emocione a ese punto, una imagen de algo que me mueva...



- Alguna vez dijiste que el miedo te produce valentía, pero que si tenés un miedo, es a la muerte de un ser querido ¿Te pasó? ¿Cómo lo superaste?



- La muerte creo que es un miedo generalizado, en una canción, yo digo: "Nadie quiere morir, ni siquiera quien quiere ir al cielo'. Lo desconocido y perder a alguien cercano, es de los miedos más difíciles, porque no hay nada que amaine ese dolor más que el tiempo y los amigos.



- Tras 20 años de experiencia, miles de conciertos y millones de discos vendidos, que tiene de particular este disco para Rosana?



- Cada producción es una manera de expresar lo que estás viviendo y sintiendo en ese momento. Este disco significa mi "yo' de ahora, mis ganas de darle la vuelta a la manera de crear sonidos nuevos.



- ¿Mirandote al espejo, viendo a la Rosana de ayer, que recuerdos te trae tu infancia?

- ¡¡Maravillosos!! Mucha gente en casa, buena música desde todas las habitaciones. Canarias. Mar...



- ¿Quién es Rosana hoy?



- ¡Un desastre! Soy lo que ven (risas). Trato de ser honesta en todo, en mi vida personal y en mi vida profesional.



- Le cantaste a la luna, al mundo y ahora le tocó a la piel. ¿Te lo dicta tu corazón?



- No lo pienso, dejo que el corazón plasme lo que quiere.