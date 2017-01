La Mancha de Rolando será el número central del 4to Jáchal Rock que agitará hoy el Anfiteatro Buenaventura Luna del departamento del norte.



Previo a su recital, Manuel Quieto, líder de la agrupación que se encuentra celebrando sus 25 años, dialogó con DIARIO DE CUYO. Accesible, sencillo, "Manu" -como se lo conoce- explica que no quiere que la entrevista ronde temas políticos, pese a que en una nota anterior con este medio había reiterado su preferencia por el kirchnerismo, que su último disco lleva por nombre Venceremos -fue editado hace menos de un año- con un claro color ideológico; y que el clip del tema La Pena lo tiene como protagonista a José Ottavis, diputado por la Provincia de Bs. As. del Frente para la Victoria. Todas los caminos conducen a Roma... y él respondió.



- ¿Por qué elegiste el título Venceremos para la nueva placa? ¿Es una alusión política?



- Sí, un poco. Es nuestro grito de guerra y, en general, el grito de la sociedad hacia la adversidad. En estos 25 años de carrera, nosotros pasamos por un montón de momentos y esto resume nuestra palabra.



- Ya antes habían sido rotulados como "la banda amiga de Boudou", el exvicepresidente; y también te habías manifestado a favor de Cristina Kirchner...



- Yo tengo mis ideas como toda la gente que las tiene o debería tener. Soy antiliberalismo, no le pondría un nombre a eso. Estoy a favor del correcto reparto de la riqueza y de que un tipo que tiene un campo de 10 mil hectáreas tenga que pagar un poquitito de lo que produce para gente que no tiene laburo o que la está pasando mal; o que las mineras tengan que pagar una partecita...



- ¿Qué rescatás del gobierno anterior?



- Yo tengo mis convicciones, pero no quiero que gire la nota en torno a Cristina o Macri. Se hicieron bien un montón de cosas y, evidentemente, algunas otras no conformaron a la sociedad que votó otra cosa.



- Y eso es parte de la democracia...



- Claro, pero eso da lugar a cierta suspicacia de cierta prensa. A veces el artista, para no perder fans o para no crear polémica, se mantiene alejado de esas cosas y la prensa lo ve bien. Ahora, cuando no caés en los cánones de cierta prensa, te pueden criticar. Pero me interesa la política desde hace muchísimos años y no lo voy a callar por cosas artísticas, es como opinar en el taxi con el tachero o en la cola del supermercado, pero muchos colegas míos prefieren no hacerlo.



- ¿Y qué pasó con vos, ahora, que cambió el mapa político?



- Lo que veo, es que la ciudadanía no está bien, la gente común, la llamada clase media, no la está pasando bien; hay sectores que fueron empobrecidos rápidamente y me pone mal.



- ¿Esto no ocurría en la anterior gestión?



- No sé. No voy haciendo demasiados análisis. Voy mirando, es lo que veo de todos los fines de semanas viajando por el país. No me guío por noticieros.



- ¿A qué o a quién responsabilizás?



- A nadie, ni me parece que nadie fue la maravilla o el desastre. Sí veo que hace un año que hay una gran quita de derechos y empobrecimiento, lo veo en la calle, en el país; en la venta de entradas, hablando con la gente de los boliches que dicen que venden menos, con amigos que tienen negocios, veo una caída en el consumo y en el poder adquisitivo.



Hace un año cambió el gobierno y veo un emprobrecimiento muy acelerado. No quiero dar el nombre que es el salvador. Ahora, no es momento. Ahora hay que bancar la que viene y votó la mayoría. Yo hablo por mí y la gente que conozco, que no están para nada conformes, pero no quiero basar una nota en eso. Quiero aportar algo.



- ¿Por eso, para resumir, continuás en el kirchnerismo?



- Sí. Lo que pasa es que somos militantes desde otro lugar, somos militantes de la resistencia, diría. Estamos resistiendo y tratando de dar una mano en lo que se pueda para frenar este desastre.



- ¿Te pesa que te asocien a Boudou?



- No sé de dónde salió, tenemos amigos futbolistas, políticos, conductores de televisión, periodistas...



- Como José Ottavis que protagoniza el clip La Pena, del nuevo material...



- Es un gran actor, un personaje muy valioso y lo queremos mucho, es muy buena persona y le aportaba mucho al video, su historia y su imagen.



- Vos dijiste que te ibas del país si ganaba Macri y después lo desmentiste...



- Salió en un diario enemigo de Tucumán, de donde mandaron a una periodista a buscar una declaración fuerte porque la necesitaban en pleno octubre, época de elecciones. Pudo haber sido esa o cualquier cosa. Pero no me iría nunca del país, me voy a quedar a pelearla siempre, son cosas que decís como que "en un hipotético gobierno de Macri se iba a volver intolerable vivir aquí" y luego fue realidad.



- ¿Eso te perjudicó laboralmente?



- No hay publicidad negativa, esa polémica nos triplicó la cantidad de shows. Cuando pasa eso, suenan más los teléfonos, ganás centímetros en diarios, minutos en radios y la gente te recuerda. Los tipos nos quieren golpear y a nosotros nos viene bárbaro. Es muy gracioso.

Para saber más

La movida comenzará hoy a las 19 en el Anfiteatro Buenaventura Luna -afirmó Francisco Gómez al frente de la fiesta junto a Emilio Rojas y el Municipio de Jáchal-, con Sopa de rodilla, Sofá, Vida de Perro y Kiwi ; La Colona RNR, 33 de Mano y Dr. Satánico con su tributo a Los Fabulosos Cadillacs; y La Cueva de Sadan de La Rioja. El cierre será con La Mancha de Rolando; Desde Acá, liderado por el ex Gardelito Martín Alé; y Viejas Locas, hoy a cargo de Fachi. Entrada: $100.