Tras miles de años de viajar por el espacio, los Voca People aterrizarán en San Juan para hacer su actuación en el Teatro del Bicentenario esta noche y mañana, a las 21.30 (ver aparte), en el marco de su gira argentina.



"Voca People nació con el sueño de crear un nuevo y fresco espectáculo a capella introduciendo también el beatbox; utilizando, además, el humor, la historia y la participación del público. La combinación de todos estos elementos era muy nueva en el mundo teatral', expresó Doron Lida, su productor, antes de la primera función en la provincia, en diálogo con DIARIO DE CUYO.



"El mensaje universal del espectáculo es: La vida es música y la música es vida. El objetivo es crear una velada de entretenimiento sin igual, un viaje a través de los temas más conocidos y amados de todos los tiempos para llevar alegría y felicidad. Afortunadamente, el espectáculo ya se presentó en 40 países con más de 3 millones de espectadores en todo el mundo', agregó haciendo foco en los desafíos y logros de la compañía creada por el compositor Lior Kalfo y el director artístico Shai Fishman, que hizo su lanzamiento en YouTube, en abril de 2009.



¿La mayor dificultad? "La obra de Voca People es muy compleja. Crear melodías y canciones a capella, armonizadas, interesantes y divertidas, es un desafío. Me complace decir que hemos logrado crear una forma única de hacer a capella', mencionó Lida respecto al trabajo que tiene a cargo el prestigioso conjunto musical y teatral israelí, que subirá a escena interpretando a un extraño grupo de seres originarios del lejano planeta Voca, ubicado en algún lugar detrás del Sol, cuya nave vacía de combustible, recaló en la Tierra.



En escena, los personajes se caracterizan por lucir una vestimenta totalmente blanca y llevar sus rostros maquillados de blanco para resaltar el rojo de sus labios, herramienta con la que esas extrañas criaturas a las que dan vida, pueden comunicarse con los terrícolas en cada show.



Los protagonistas de este fenómeno intergaláctico son seis músico-actores y dos artistas del beatbox -una técnica con la que se reproduce los sonidos de una orquesta sin acompañamiento instrumental, basada en la capacidad de producir ritmos y compases utilizando la boca, nariz, labios, lengua y voz-.



"El grupo tiene ocho cantantes del musical Planet Voca. Todos son extraterrestres muy amistosos y viven para cantar y descubrir la música de la Tierra, sus habilidades vocales son bastante extraordinarias al igual que la imitación de instrumentos musicales como el violín, la trompeta y la batería, entre otros', destacó Lida sobre la formación que incluye un repertorio integrado por más de 60 melodías, en el que se encuentran temas como Tutti Frutti, de Little Richard; Billie Jean, de Michael Jackson; I Like to Move It, de Reel 2 Real; Ameno, de Era; Mr. Sandman, de The Chordettes; I Get Around, de The Beach Boys; Smells Like Teen Spirit, de Nirvana, y Cotton Eye Joe, de Rednex, entre otros.



"Mantener el nivel profesional lo más alto posible en cuanto a canto y actuación y llevar al escenario el mejor y más excelente espectáculo cada noche; en su trayecto alrededor del mundo', esa es la premisa central de los Voca, que se encuentran realizando su primer periplo por el país.



Dato



Funciones hoy y mañana a las 21.30. Teatro del Bicentenario (Las Heras 430 sur). Precio de entradas: $300, $500, $700 y $900 en boletería, de 10 a 20; y online en www.teatrodelbicentenariosanjuan.org y en www.tuentrada.com