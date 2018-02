Aunque dicen que en realidad no se separaron nunca, Luciana Salazar confirmó que volvió con Martín Redrado. Días atrás se había difundido una foto de la pareja cenando en el Día de los Enamorados. Rápidamente Luli dijo que era una imagen vieja y que no había celebrado con nadie San Valentín. En el mismo sentido se pronunció Redrado, quien ahora, tras la confirmación, no ha emitido comentario aún.



Fue el domingo que Luli sorprendió con la revelación en Twitter de que no sólo era ella la de la foto sino que había retomado su relación con Redrado. "Perdón me siento una tonta de haber mentido con el tema de la foto de San Valentín. Sí, estuvimos cenando con @martinredrado y volvimos desde ya hace unas semanas". Sin embargo, Luciana lejos de avergonzarse por la mentira dijo: "Es que la realidad es q yo no tenia nada x que ocultar, por eso lo cuento".



La relación había terminado en julio del año pasado, luego ella anunció que sería madre por subrogación de vientre en Estados Unidos. Ahora con Matilda en su vida, parece que Luciana también se dará una nueva oportunidad para el amor.