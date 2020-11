A lo largo de su carrera, el percusionista Guillermo 'Gokú' Illanes ha transitado por múltiples proyectos y producciones artísticas de carácter colectivo. Ha integrado grupos de renombre como Alquimia Cuyana y más cercano, su trío Flor de Tierra. Ahora, el músico sanjuanino ha reunido vivencias, viajes, giras, cruces, recitales y grabaciones en un álbum propio, que viene a ser su primera criatura musical como solista. 'Médano' es el nombre que tiene el EP, compuesto por dos obras compuestas y escritas por él y cuyo bautismo será este fin de semana, a través de plataformas digitales. Esta obra estará incluida dentro el disco que próximamente publicará (sin fecha a confirmar todavía), que se llamará 'Repercusiones de Cuyo al Mundo'. Todo será un trabajo integral de melodías y ritmos folklóricos con raíz cuyana, como cuecas y gatos. El trabajo de Médano es una recopilación de aprendizajes de muchos años que le ha deparado su tránsito como percusionista.



'Por lo general se ha identificado a la música cuyana siempre con la guitarra criolla, pero en la actualidad somos muchos los músicos que venimos dando otro modo de interpretar lo regional a fronteras abiertas', comentó Gokú, que si bien apela a la esencia de sonidos autóctonos de la región, recurre al múltiple uso de instrumentos como el cajón peruano, el bombo legüero y otros que adquirió y que incorporó a su propio repertorio.



Cómo captar un sonido natural de la tierra en la que uno vive, quizás una clave para lograrlo, pase por lo que fundamenta Illanes: "Un músico debe nutrirse de la cultura de su comunidad donde vive, no basta con solo aprender a tocar o leer una nota musical'. Bajo esta premisa, utiliza las cañas, las maderas y las cuerdas, en esta mixtura que él trabaja artesanalmente, lo llama 'sones cordilleranos'. 'Vivimos inmersos en este valle y médano de diferentes microclimas. Hay una amplitud de sonoridades en la riqueza de sus montañas, el agua de los surgentes y este cielo que tiene San Juan, que no existe en otro lado del mundo. Desde niño mi primer contacto fue con la danza y la percusión. Por eso bailo la música cuyana, la siento en lo profundo del cajón, al tocar cueca siento el abrazo del compadre o de la comadre, en el vaso de vino o en el locro y empanada de mi mamá; o las lecturas de mi padre que se crió en La Ciénaga, leyendo a Buenaventura Luna, con mis hermanos alrededor del brasero. Todo eso me nutre, son las riquezas que se plasman en mi música y las puedo contar libremente', detalló.



Aunque el EP es solista, el músico no estuvo solo durante el proceso de producción, puesto que recibió la colaboración de numerosos colegas y amigos de la escena local. Cuenta con los aportes de Flor de Tierra y de las voces de Caro Lucero, Renzo Antonetti y de su hermano Carlos Illanes. Para la grabación -en estudio La Bulla Rec y El Arcón- estuvieron Gustavo Reinoso y Lucio Flores. La ilustración de la tapa del álbum fue realizada por Wanda Stordeur y su diseño gráfico por Marcos Ordán. La mezcla y el mastering de Marcelo Mancuso y la asistencia, el registro y el respaldo de la obra por Magalí Sosa y Goy Ogalde y la producción general de Mariangeles Gaviorno. Para Gokú, la perspectiva del trabajo colectivo es clave y siempre será su modo de crear. "Al compartir con otros artistas voy formando un paisaje, un mensaje regional, los sentires de mi pueblo. Mi música y mi composición tienen un bagaje de años de conocer intérpretes, poetas y músicos de Cuyo y Latinoamérica. Esta obra pude sostenerla con el apoyo de mi familia, de amigos y amigas. Me dieron una mano para no caerme, como a muchos colegas les pasó en este año que tuvieron que dedicarse a otra cosa', manifestó.





DATO

Médano. Podrá escucharse por las plataformas de Amazon, Apple (ITunes), Spotify de manera gratuita a partir del 12 de noviembre.