Embarcado en un viaje hacia su propia interioridad, inmerso en su mundo de sonidos y estados anímicos, Fer García presenta su segundo EP denominado 'Flores', que pertenece a su segundo disco Lado B. En este proceso de exploración, el artista sanjuanino logró una pieza amena y alegre, pensado para bailar, con guitarras potentes y un bombo con ritmos sostenidos. Fer viene desarrollando este disco desde que comenzó el confinamiento por la pandemia, el año pasado. Pero no trata sobre eso en particular, puesto que los cinco temas que integran Lado B, son instrumentales e invitan a conocer en profundidad, ese mundo de sonidos que guarda en su interior.

Por supuesto, siempre desde una base electrónica, pero con notables influencias de otros estilos y corrientes, hasta algunos aires de tonadas cuyanas que habitan por el barrio en el que nació y creció (en Santa Lucía) y que todavía resuenan en su memoria. 'Vengo trabajando mucho en el estudio, me adapté por la ausencia de shows en vivo, estuve laburando con la mezcla y la edición con Emaxx Cost, un productor y DJ de Buenos Aires. El concepto del disco y la manera de componer, viene siendo muy vertiginoso, en un momento especial para mí', comentó García para DIARIO DE CUYO. En otras palabras, Fer define a este proyecto sonoro como el resultado de un momento de composición y de entrega permanente, que mezcla a conciencia, lo electrónico, lo eléctrico y lo acústico. 'Es una obra muy desde adentro, con el uso de varios instrumentos y con la participaciónde amigos importantes para mí, pero apuntando como principio, lograr las melodías que me gusten, como un buen vino. Debo sentirme a gusto con lo que me llena y me entretiene. Y con todo eso, desde ahí, trato de llegar a un otro que me escuche. Es como una búsqueda espiritual, que de alguna forma, el arte es eso', señaló el músico. Esta producción cuenta con las colaboraciones de Carlos Vilaplana, Emaxx Cost, bajo el sello Boca Floja de Goy Caramelo.

Quienes participaron en las grabaciones, Emiliano Sánchez en guitarra, Nicolás Busto en bajo, Facundo Bustamente en batería, Jano Molina en coros y Guillermo Goku Illanes en percusión. El lanzamiento será hoy por Spotify, Tik Tok, Apple Music y Amazon. Para conocer más sobre la producción musical visitar @fergarciamusicobanda en Instagram y

