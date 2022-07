En la última de las 3 batallas, San Juan será sede de la Regional de Cuyo de Red Bull que hoy, por primera vez, aterrizará con todo su equipo para elegir a los últimos 4 finalistas que ganarán el pase directo a la final del 23 de octubre próximo. En el Teatro Sarmiento, la madre de las competencias de freestyle más importante de Iberoamérica contará con un seleccionado de 16 competidores que serán evaluados por CNO, Núcleo y el sanjuanino Dmente, en su debut como jurado. En tanto, Pacha One Beats será el encargado de las bandejas y compartirá escenario con Taty Santa Ana como presentadora.



Nacido en Capital Federal, Alberto Nicolás Palma Fernández -nombre real de Pacha One Beats- arrancó en el universo del freestyle a fines de 2016, haciendo beatbox -sonidos con la boca-. "Esa movida me gustó mucho y entré a las competencias. En una de ellas, uno de los jueces me dijo: "Te gusta jugar a jueguitos en la computadora, hacer beats y teclados ¿Por qué no probás hacer pistas? Y empecé", reveló Pacha a DIARIO DE CUYO en la previa, apasionado por esta disciplina con la que pudo sanar heridas internas.



"Fue un método para sacar lo que tenía. La tristeza de haber perdido a mi mamá en 2016 y a un amigo en el que me apoyé mucho, en un accidente de tránsito en 2017. Fue pérdida tras pérdida. Y me fortalecí con las melodías y ritmos. Cuando perdí a mi mamá, él se acercó. No tuvimos gran tiempo de amigos pero significó mucho para mí. Fue especial, de esas personas que siempre te animaba, tenía 24 años. Siempre lo tengo presente", agregó el ex estudiante de Ingeniería Industrial que, a causa de su angustia, abandonó la carrera cuando ingresó a segundo año en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, en una etapa oscura de su vida, sin rumbos y lejos de sus amigos. "No sabía qué hacer de mi vida y con esto salí a flote. Fue dar un paso para mí", subrayó quien cumplió 24 años en junio pasado.



Si bien entre sus logros profesionales figuran sus actuaciones en la FMS Argentina -la liga argentina del freestyle-, en el Lollapalooza Argentina y en la Copa Federación, las regionales de la Red Bull lo tomaron por sorpresa.



"Cuando recibí un mensaje convocándome a la Red Bull Regional, lo primero que hice fue pegar un salto de alegría en la cama, tanto que la rompí", afirmó el Dj sobre lo que representa este acontecimiento en su trayectoria.



"La vibra con el compañero suma muchísimo. Mi objetivo es alentar al público a que se cebe con las pistas, me sobreexijo para romperla y que se diga "¡Qué buena competencia, que bien que sonó!", dijo sobre sus performances en estas batallas de gallos.



En una corta pero intensa carrera, Pacha es consciente de su ascenso profesional y no lo puede creer. "Me cuesta un poco asumir eso. Porque me divierte hacer lo que hago y encima es laburo, eso te alienta más todavía", confesó.



"Para musicalizar, me gusta conocer a los competidores, descubrir en qué ritmos saben rapear y levantar a la gente, las fluideces y las estructuras. Yo tengo que hacer eso mientras los escucho. Me gusta tirar freestyle con la selección de pistas y en el medio lanzar destellos", destacó el artista manifestando que en estos certámenes "hay de todo", "desde los que atraviesan una mala hasta los que se quieren descargar o pasar el rato", como añadió.



"El Freestyle es la manera de poder expresarse sin la necesidad de hacer una locura, tomar cosas pesadas y jodidas. Es un ambiente muy sano", expresó acerca de las contiendas, como las que sonarán esta tarde.



"Es un reflejo de la sociedad", aseveró y sobre la incorporación de MC"s mujeres, como es el caso de La Joaqui, una precursora "que rompió el hielo" en este género. "Me copa que se sumen mujeres porque encuentran su forma de expresarse y pueden pasarle el trapo a cualquiera", opinó al respecto.



¿Qué le digo a los que no se animan a rapear? Hay que soltarse y aceptar improvisar ante el público, ese es el primer paso. No es lo mismo improvisar frente al espejo. El paso lo da uno", manifestó en base a la espontaneidad del freestyle, que para seguirlo como carrera tiene condiciones: "estudiar distintas cosas enriquecerse, la lectura es muy importante" y "entrenarse porque hay que improvisar en el momento en base a un ritmo que no es lo mismo", además de "practicar la técnica de palabra porque ningún competidor rapea de la misma manera". Y esto es sólo una parte de lo que se verá en la jornada Red Bull de hoy, con participantes de todo Cuyo a puro flow.





Dato

La esperada competencia regional arrancará esta tarde a las 16 hs y se hará en el Teatro Sarmiento (Alem casi Av. Libertador) con entrada gratis.



En esta instancia se medirán 16 freestylers, 5 de ellos de la provincia: Pelin, MRN, Nekro, Draven y Blito. Todos lucharán por los 4 pases que los enviará a la gran final del próximo 23 de octubre. El evento se transmitirá en vivo de forma gratuita en el canal de Youtube de Red Bull Batalla.